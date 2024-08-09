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Antalya Havalimanı Temmuz Ayında 5.6 Milyon Yolcu Ağırladı

Antalya Havalimanı, temmuz ayında 5.6 milyon yolcu ile Türkiye'nin en yoğun ikinci havalimanı oldu.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 23:16
Antalya Havalimanı Temmuz Ayında 5.6 Milyon Yolcu Ağırladı

Antalya Havalimanı'nın Temmuz Rakamları

Türkiye’nin en yoğun hava yolu noktalarından biri olan Antalya Havalimanı, temmuz ayında toplamda 5 milyon 630 bin 133 yolcuya hizmet verdi. Bu sayı, İstanbul Havalimanı'nın ardından gelen en yüksek yolcu trafiği olarak dikkat çekti.

Dış ve İç Hat Yolcu Sayıları

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, havalimanını kullanan yolcuların dış hatlarda sayısı 4 milyon 999 bin 633, iç hatlarda ise 630 bin 500 olarak kaydedildi.

Uçuş ve Yük Trafikleri

Temmuz ayında iç hatlarda 3 bin 956, dış hatlarda ise 28 bin 650 olmak üzere toplam 32 bin 606 uçak iniş ve kalkış yaptı. Yedi aylık süreçte toplam yolcu trafiği 20 milyon 204 bin 166 olarak gerçekleşirken, uçak trafiği ise 126 bin 567 oldu.

Kargo Trafiği

Antalya Havalimanı, temmuz ayında 67 bin 095 ton yük trafiği taşırken, yılın ilk yedi ayında toplam kargo, posta ve bagaj trafiği 240 bin 242 ton oldu.

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