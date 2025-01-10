Antalya Serbest Bölge'nin Ticaret Hacmi 1,1 Milyar Doları Aştı

Antalya Serbest Bölge'nin Başarılı Yılı

Antalya Serbest Bölge, 2022 yılında ticaret hacmini 1 milyar 117 milyon dolar olarak kaydetti. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 2 artış anlamına geliyor. ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, ticaretin yüzde 53'ünün Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını belirtti.

Yabancı Sermaye ve Çeşitlilik

Bölgedeki firmalar arasında 30'u yabancı sermayeli olmak üzere toplam 88 firma bulunmaktadır. Firmaların 49'u yat, 14'ü elektrik elektronik, kalanları ise medikal, inşaat, tarım, tekstil ve hizmet sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Yüksek Kapasite ve Kalite

Antalya Serbest Bölge, 560 ton taşıma kapasitesine sahip travel lift ile 90 metreye kadar yatların denize indirilmesini sağlayan asansör sistemi yatırımlarıyla dikkat çekmektedir. Bu özellikleriyle, Akdeniz çanağındaki en çok tercih edilen tersanelerden biri haline geldi.

Yatırımlar ve Genişleme Planları

Gürses, bölgedeki fabrikaların yüzde 93'ünün sanayi sektöründe yer aldığını ve yatırımcıların 475 bin metrekare alanda yer aldığını söyledi. Ancak mevcut alan tamamen dolmuş durumda. Yatırım talepleri olduğunu belirten Gürses, Ticaret Bakanlığı ile yeni tahsis alanları için görüşmelere devam ettiklerini ifade etti.

İstihdam Hedefleri ve Beklentiler

Bu yıl istihdamda da önemli bir artış bekleniyor. Geçen yıla göre % 12’lik bir artış ile 900 yeni işçinin bölgeye katılması planlanıyor. Böylece toplam istihdam sayısı 8 bin 421 kişiye ulaşacak.

Gürses, "Yat imalatı farklı sektörleri destekliyor ve ticaret hacminde artış bekliyoruz" diyerek bölgenin geleceği ile ilgili umut verici açıklamalarda bulundu.

Yat sektöründen elektronik, tekstil ve medikale kadar 30'u yabancı sermayeli 88 firmanın bulunduğu Antalya Serbest Bölge'nin ticaret hacmi geçen yıl 1 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yat sektöründen elektronik, tekstil ve medikale kadar 30'u yabancı sermayeli 88 firmanın bulunduğu Antalya Serbest Bölge'nin ticaret hacmi geçen yıl 1 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti.