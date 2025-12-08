Samsun Çarşamba Havalimanı: 2025’in İlk 11 Ayında 1,5 Milyon Yolcu

Samsun Çarşamba Havalimanı’nda 11 aylık trafik verileri açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı için 2025 yılı kasım ayı ve ocak-kasım dönemi uçak, yolcu ve yük istatistiklerini duyurdu.

Kasım ayı verileri

Kasım ayında iç hat yolcu trafiği 121.928, dış hat yolcu trafiği 10.641 olarak gerçekleşti. Böylece kasım ayında toplam 132.569 yolcuya hizmet verildi.

Aynı ayda iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 1.234, dış hatlarda 114 olmak üzere toplam 1.348 sefer olarak kayıtlara geçti. Kasım ayı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplam 1.097 ton oldu.

Ocak-Kasım (11 aylık) dönem

2025 yılının ilk 11 ayında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda yolcu trafiği 1.457.979, uçak trafiği 15.845 ve yük trafiği 13.432 ton olarak gerçekleşti.

