Ağustos’ta 143 bin 319 Konut: Yabancılara Satışlar %19,8 Azaldı

Ağustosta Türkiye'de 143 bin 319 konut satıldı; yabancılara satışlar yıllık %19,8 azalarak 1.810 oldu. İpotekli ve diğer satışlarda farklı oranlar görüldü.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 10:26
Ağustos Ayında Konut Satışları: TÜİK Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta 143 bin 319 konut satıldı. Söz konusu dönemde farklı satış türlerinde önemli değişimler kaydedildi.

Yabancılara Yapılan Konut Satışları

Ağustosta yabancılara 1.810 konut satıldı; bu rakam geçen yılın aynı ayına göre %19,8 azalışı işaret ediyor. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı %1,3 oldu.

İllere göre en fazla yabancıya satış yapan şehirler İstanbul (671 konut), Antalya (576 konut) ve Mersin (123 konut) olarak kayda geçti. Ülke uyruklarına göre en çok konut alanlar ise Rusya vatandaşları (283 konut), İran (155 konut) ve Almanya (118 konut) vatandaşları oldu.

Ocak-ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %13,2 azalarak 13 bin 77'ye düştü.

İpotekli Konut Satışları

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %45,2 artışla 19 bin 712 olarak kaydedildi. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı %13,8 oldu.

Ocak-ağustos döneminde ipotekli satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %84,6 artarak 141 bin 227'ye yükseldi. Ağustostaki ipotekli satışların 4 bin 709'u; ocak-ağustos dönemindeki ipotekli satışların ise 33 bin 593'ü ilk el satışları olarak gerçekleşti.

Diğer, İlk ve İkinci El Konut Satışları

Diğer konut satışları ağustosta yıllık bazda %2,5 artarak 123 bin 607 oldu; bu satış türünün toplam içindeki payı %86,2 olarak hesaplandı. Ocak-ağustos döneminde diğer satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %14,7 artışla 836 bin 843 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde ilk el konut satışları ağustosta yıllık %4,8 artışla 43 bin 916'ya yükseldi; ilk el satışların toplam içindeki payı %30,6 oldu. Ocak-ağustos döneminde ilk el satışlar %15,4 artışla 295 bin 524 olarak bildirildi.

İkinci el konut satışları ise ağustosta yıllık bazda %7,8 artış göstererek 99 bin 403 oldu ve toplam satışlar içindeki payı %69,4 olarak belirlendi. Ocak-ağustos döneminde ikinci el satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %24 artışla 682 bin 546 olarak kayda geçti.

Not: Veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı konut satış istatistiklerinden alınmıştır.

