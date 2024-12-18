Antimikrobiyal Kullanımında Önemli Yasak: Hayvanlarda Uygulama Durduruldu

Tarım Bakanlığı'ndan Antimikrobiyal Kullanımına Yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı, insanlarda belirli enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antimikrobiyaller ve antimikrobiyal madde grupları üzerinde önemli bir düzenleme yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile bu antimikrobiyallerin hayvanlarda kullanımı yasaklandı.

Yeni Tebliğ Hakkında Bilgiler

Bakanlığın hazırladığı "İnsanlarda Belirli Enfeksiyonların Tedavisi İçin Ayrılmış Antimikrobiyallerin veya Antimikrobiyal Gruplarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ", Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin mevzuatına uyum sağlama amacı güdüyor.

Buna göre, insanlarda belirli enfeksiyonların tedavisi için ayrılmış antimikrobiyaller veya antimikrobiyal grupları, veteriner tıbbi ürünlerde veya ilaçlı yemlerde kullanılamayacak. Bu kapsamda, bu maddeleri içeren ürünlerle ilgili ruhsat başvuruları reddedilecek veya mevcut ruhsatlar iptal edilecektir.

Yasaklar Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Bahsedilen düzenlemenin yürürlüğe girmesi için iki ay beklenmesi gerekecek. Bu tarihten sonra, belirlenen antimikrobiyalleri içeren beşeri tıbbi ürünlerin hayvanlarda kullanımı tamamen yasaklanacak.

Türkiye'deki Durum

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Türkiye'de bu aktif maddeleri içeren ruhsatlı veteriner ürünü bulunmuyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelere hayvansal ürün ihracatı sürecinde bir sorunla karşılaşmamak amacıyla böyle bir düzenleme gereği doğmuştur. Ancak, söz konusu maddeler bazı beşeri tıbbi ürünler olarak ruhsatlandırılmıştır ve bu düzenleme ile birlikte bu ürünlerin hayvanlarda kullanımı da engellenmiş olacaktır.