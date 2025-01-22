TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli organizasyon, yıl boyunca çekilen etkileyici fotoğrafları ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Türkoğlu, oylama kapsamında sunulan eserleri değerlendirerek, hem fotoğraf sanatına hem de haberciliğe katkıda bulunan çalışmaların önemine değindi. Yılın Kareleri, Türkiye'nin dört bir yanından fotoğrafçılar tarafından gerçekleştirilen dikkat çekici anları öne çıkararak, izleyicilere duygusal ve anlam dolu hikayeler sunuyor.

Katılımcıların gördükleri en etkileyici kareleri seçebildiği bu oylama, Türk medya ve sanat dünyası için önemli bir aktivite olarak öne çıkıyor. Bu tür etkinlikler, toplumsal olayların ve güzelliklerin görselleştirilmesi açısından büyük bir anlam taşımaktadır.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.