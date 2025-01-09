Apple, Siri Verilerini Koruduğunu Açıkladı: 95 Milyon Dolar İle Anlaşma Sağlandı

Apple, Siri'nin gizlilik ihlali iddiaları sonrası 95 milyon dolar anlaşma sağladığını duyurdu ve kullanıcı verilerini satmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 18:04
Apple, Siri Verilerini Koruduğunu Açıkladı: 95 Milyon Dolar İle Anlaşma Sağlandı

Apple, Gizliliği Koruduğunu Vurguladı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, sesli asistanı Siri ile ilgili kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği iddialarıyla açılan toplu davada 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bu durum, şirketin kullanıcı verilerini koruma konusundaki kararlılığını yeniden gündeme getirdi.

Siri Verileri Asla Pazarlama İçin Kullanılmadı

Apple, yaptığı açıklamada, Siri verilerinin hiçbir zaman pazarlama profilleri oluşturmak amacıyla kullanılmadığını, reklam için sunulmadığını ve hiç kimseye satılmadığını belirtti. Şirket, kullanıcı gizliliğine verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

Teknolojik Gelişmeler Devam Ediyor

Ayrıca, Siri'nin daha da gizli hale getirilmesi için sürekli olarak teknolojiler geliştirmeye devam ettiklerini ifade eden Apple, bu çabalarının süreceğini kaydetti. Kullanıcı gizliliğini korumak adına Siri'nin mümkün olduğunca çok işlemi doğrudan kullanıcının cihazında gerçekleştirecek şekilde tasarlandığını, böylece bilgilerin Apple sunucularına aktarılmadığını vurguladı.

Davanın Arka Planı

Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Jeffrey White tarafından onaylanması gereken ön anlaşma, geçtiğimiz hafta Oakland’daki federal mahkemeye sunulmuştu. Söz konusu dava, Siri'nin istem dışı etkinleştirilebildiği ve kullanıcıların rızası olmadan kaydedilen konuşmaların üçüncü taraflarla paylaşıldığı iddialarıyla açılmış, Apple ise bu suçlamaları kesin bir dille reddetmişti.

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