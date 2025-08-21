Apple, WWDC'de Yapay Zeka Yarışında Geri Kaldı mı?

Apple, WWDC'de Yapay Zeka Vurgusu Yapmayınca Eleştirildi

Akıllı telefon dünyasında yapay zekanın rolü büyürken, Apple bu alanda rakiplerinin gerisinde kaldığı eleştirileriyle karşılaşıyor. Her yıl düzenlenen Worldwide Developers Conference (WWDC) etkinliğinde birçok yenilik tanıtıldı ancak yapay zeka odaklı doğrudan bir yeniliğin olmaması tartışmaları alevlendirdi.

WWDC ve Siri'deki gecikme

Apple Yazılım Şefi Craig Federighi, etkinlikte Siri ile ilgili gecikmeyi şu sözlerle doğruladı: "Yüksek kalite standartlarımız nedeniyle bu özellikleri kullanıma sunmak için daha fazla zamana ihtiyacımız var." Bu açıklama, Siri projesindeki revizyonları ve ürün yol haritasındaki ertelemeleri gözler önüne serdi.

Siri ekibinin başında değişiklik yapıldı; proje sorumlusu John Giannandrea görevden alındı ve daha önce Vision Pro üzerinde çalışmış olan Mike Rockwell Siri yapay zeka ekibine liderlik edecek şekilde atandı.

OpenAI ile işbirliği: Siri, zor sorularda ChatGPT'den destek alacak

Apple'ın son dönemdeki önemli hamlelerinden biri de OpenAI ile yaptığı anlaşma oldu. Entegrasyon sayesinde Siri yanıt veremediği zor sorularda, iPhone üzerinden OpenAI'nın API aracılığıyla ChatGPT'den yanıt alabilecek. Bu adım, Apple ekosistemi içinde dolaylı bir üretken yapay zeka deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Rakipler yapay zekada atağa geçmiş durumda

Apple'ın sessizliği sürerken rekabet boş durmuyor. Samsung yeni telefon ve tabletlerinde Galaxy AI ile kullanıcılara geniş yapay zeka deneyimleri sunuyor; yan tuşa uzun basarak Google'ın Gemini asistanını tüm uygulamalarda çalıştırmak mümkün oluyor. Arama transkripti ve özetleme, yazım asistanı gibi özellikler uygulamalar arası geçiş gerektirmeden kullanılabiliyor.

Google Pixel serisi ve Veo 3 modeli videoları fikir tarifine dönüştürürken, Huawei'nin sanal asistanı Celia, büyük dil modeli Pangu ve DeepSeek AI ile güçlendirilerek 100'den fazla senaryoyu anlayabiliyor ve 11 duyguyu bağlama göre algılayabiliyor. Xiaomi ve Oppo da gerçek zamanlı çeviri ve yapay zeka özetleyici gibi özelliklerle kullanıcılarına hizmet veriyor.

Kamera yarışında da Çinli üreticiler önde

Görüntüleme performansını ölçen DxOMark testlerinde, 2025 ortası itibarıyla zirvede Çinli üreticilerin amiral gemileri bulunuyor. Temmuz 2025'te piyasaya çıkan Huawei Pura 80 Ultra, 175 puanla DxOMark tarihinin en yüksek kamera skorunu elde etti. Oppo Find X8 Ultra 169 puanla ikinci, Vivo X200 Ultra 167 puanla üçüncü sırada. Apple'ın güncel üst modeli iPhone 16 Pro Max ise 161 puanla listede beşinci oldu.

Pazar payı ve marka değeri

Satış bakımından Samsung 2025 ikinci çeyrekte 60,6 milyon sevkiyatla liderliğini sürdürdü; iPhone aynı dönemde 46,4 milyon sevkiyatla ikinci sırada yer aldı. Listede Xiaomi 42 milyon, Vivo 27 milyon ve Transsion 25 milyon ile devam ediyor.

Marka değeri sıralamasında ise Apple önde: Brand Finance'ın çalışmasında 574,5 milyar dolarla birinci olan Apple'ı Microsoft (≈461,1 milyar $) ve Google (≈413 milyar $) takip ediyor. Samsung ise listede 110,6 milyar dolar ile altıncı sırada yer aldı.

Özetle, Apple'ın WWDC'de yapay zeka odaklı somut bir yenilik sunmaması ve Siri projesindeki gecikmeler, şirketi yapay zeka yarışında geride kalmakla eleştiren gündemin merkezine taşıdı. Ancak OpenAI ile yapılan işbirliği ve ekibin yeniden yapılandırılması, Apple'ın stratejisinde hızlanma sinyali olarak değerlendiriliyor.