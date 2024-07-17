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Araba alacak parası olmayana Toyota'dan tam destek! Dev kredi kampanyası başladı

Araç sahibi olmak isteyenlere Toyota desteği! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 15:29
Araba alacak parası olmayana Toyota'dan tam destek! Dev kredi kampanyası başladı

Toyota müşterilerine yüzde 100 destek veriyor! Bu fırsatı kaçırmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOYOTA ARAÇ KAMPANYASI

Özellikle son 4 senedir araç piyasasında yaşanan fahiş artışlar vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Araç sahibi olmak isteyenler markaların kampanyalarını yakından takip ediyor. Toyota markası tarafından yapılan son duyurulara göre müşterilere yüzde 100 kredi fırsatı sunulacak. 

toyota araç kampanyası

Kampanya 31 Temmuz tarihinde sona erecek. Toyota markasının Proace City modeli için müşterilere yüzde 100 kredi desteği verilecek. Kampanya kapsamında ALJ Finans tarafından belirlenen şarlar geçerli olacak. Kampanya için 10 bin TL peşinat ödemesi yapılması gerekecek. Kampanya ile ilgili detaylı bilgilere Toyota resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

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