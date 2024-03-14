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Araba almak isteyenlere acil uyarı! O tarihten sonra sıfır ve ikinci el otomobile okkalı zam geliyor!

Türk lirasının değer kaybının hız kesmeden devam ettiği bir dönemde her taraftan fiyat artış haberleri geliyor. Hem sıfır hem de ikinci el otomobillerin fiyatlarının yüzde 10'a kadar artması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 14:49
Araba almak isteyenlere acil uyarı! O tarihten sonra sıfır ve ikinci el otomobile okkalı zam geliyor!

Geçen hafta ABD doları ve euroda yaşanan yükseliş, ay başında fiyatlarını artıran otomobil şirketlerini Mart ayında orta vadeli fiyatlarını artırmaya zorladı.

Enflasyonun altındaki mevduat faizleriyle tasarruflarını korumak için güvenli liman arayanların etkisiyle altın ve döviz fiyatları yükseldi. Otomotiv sektörü ay başında artışlarla döviz kurları ve enflasyonun etkilerini dengelemeye çalışırken, döviz kurlarındaki hızlı yükseliş geçen hafta yeni artışları masaya yatırdı.

Otomobil firmaları, döviz kurunun Türk lirası karşısında sürekli değer kazanması nedeniyle fiyatları yüzde 10 civarında artırmaya hazırlanıyor. Otomotiv şirketi yöneticileri, dövizdeki değerlenmenin kendilerini ay sonuna kadar fiyatları artırmaya zorlayacak seviyeye ulaştığını söylüyor.

Araba almak isteyenlere acil uyarı! O tarihten sonra sıfır ve ikinci el otomobile okkalı zam geliyor!

Yönetim, bazı markalar için yüzde 10'a varan fiyat artışlarının düşünüldüğünü, anahtar teslim ürünlerin satış fiyatlarının en az yüzde 116 oranında vergiye tabi olduğunu, bunun da fiyatların gereğinden fazla artmasına neden olduğunu belirtti.

Örneğin gümrüksüz fiyatı 500 bin TL olan bir otomobil için önce yüzde 80 ÖTV, ardından ÖTV dahil fiyata yüzde 20 KDV uygulanacak. Bu durumda arabanın fiyatı 180.000TL oluyor. Bu aracın gümrüksüz fiyatı yüzde 5 artarak taban fiyatı 525 bin TL, vergiler dahil fiyatı ise 1 milyon 134 bin TL olacak. Dolayısıyla 25.000 TL'lik bir artışın anahtar teslim satış fiyatı olan 54.000 TL'ye etkisi olacak.

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