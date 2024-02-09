Araba almanın şimdi tam sırası! Honda büyük kampanyayı duyurdu: Bu modeller kapış kapış satılıyor

Japon otomobil devi Honda, popüler D segmenti modeli Accord ile rakipleri Passat ve Insignia'nın üretimini durdurmasının ardından bir anda gündeme geldi. Aynı pazar segmentindeki rakiplerin çekilmesinin ardından bu otomobil, özellikle geniş bagajı ve iç hacmi nedeniyle geniş ailelerin ilk tercihi oldu.





570 litrelik bir SUV ile karşılaştırılabilecek geniş bagajı ve 1,5 litrelik turbo motoruyla hem güçlü hem de geniş ailelerin ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca Honda'nın Türkiye'deki stokları temizlemek amacıyla yaptığı fiyat revizyonları Honda'nın çekiciliğini daha da artırdı. Geniş iç hacmi, ağır ve sağlam şasisi olmasının yanı sıra güçlü motoru sayesinde uzun yolculuklarda kalabalık ailelerin güçlü bir yol arkadaşı olacak gibi görünüyor.

Ayrıca sürücü ve yolcular için güvenli ve konforlu bir sürüş sağlamak amacıyla birinci sınıf Japon teknolojisi tanıtıldı. Performans ve sürüş konforundan ödün vermek istemeyenlerin ilk tercihlerinden birisi olan Honda Accord'un güncel fiyatı ve teknik özellikleri şöyle;











