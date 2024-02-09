Araba almanın şimdi tam sırası! Honda büyük kampanyayı duyurdu: Bu modeller kapış kapış satılıyor

Dünyaca ünlü otomobil devi Honda'nın popüler modelleri, stokların tükenmesi adına minimum fiyatlara indirildi.

Araba almanın şimdi tam sırası! Honda büyük kampanyayı duyurdu: Bu modeller kapış kapış satılıyor
Yayın Tarihi:

Japon otomobil devi Honda, popüler D segmenti modeli Accord ile rakipleri Passat ve Insignia'nın üretimini durdurmasının ardından bir anda gündeme geldi. Aynı pazar segmentindeki rakiplerin çekilmesinin ardından bu otomobil, özellikle geniş bagajı ve iç hacmi nedeniyle geniş ailelerin ilk tercihi oldu.

Honda büyük kampanyayı duyurdu

570 litrelik bir SUV ile karşılaştırılabilecek geniş bagajı ve 1,5 litrelik turbo motoruyla hem güçlü hem de geniş ailelerin ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca Honda'nın Türkiye'deki stokları temizlemek amacıyla yaptığı fiyat revizyonları Honda'nın çekiciliğini daha da artırdı. Geniş iç hacmi, ağır ve sağlam şasisi olmasının yanı sıra güçlü motoru sayesinde uzun yolculuklarda kalabalık ailelerin güçlü bir yol arkadaşı olacak gibi görünüyor.

Ayrıca sürücü ve yolcular için güvenli ve konforlu bir sürüş sağlamak amacıyla birinci sınıf Japon teknolojisi tanıtıldı. Performans ve sürüş konforundan ödün vermek istemeyenlerin ilk tercihlerinden birisi olan Honda Accord'un güncel fiyatı ve teknik özellikleri şöyle;

Honda büyük kampanyayı duyurdu

Honda büyük kampanyayı duyurdu

Honda büyük kampanyayı duyurdu

Öne Çıkanlar
Memur olmak isteyen kadın/erkeklerin fırsat ayağına geldi! HMB ile GİB 81 ilde KPSS 2022-2023 puanıyla memur alıyor Memur olmak isteyen kadın/erkeklerin fırsat ayağına geldi! HMB ile GİB 81 ilde KPSS 2022-2023 puanıyla memur alıyor
Galatasaray'da şaşırtan ayrılık: 3 takım birden talip oldu Galatasaray'da şaşırtan ayrılık: 3 takım birden talip oldu
Didier Drogba Afrika Kupası'na damga vurdu Didier Drogba Afrika Kupası'na damga vurdu
Çok Okunanlar
Emeklilere bir ödeme yolu daha açıldı! Başvuran ödediği tüm parayı geri alacak! Emeklilere bir ödeme yolu daha açıldı! Başvuran ödediği tüm parayı geri alacak! Başvurana 2 yıl 7.250 TL devlet yardımı! e-Devlet başvuruları tekrar açıldı Başvurana 2 yıl 7.250 TL devlet yardımı! e-Devlet başvuruları tekrar açıldı Audi'den baş döndüren model! Türkiye'ye o tarihte giriş yapacak: Görenler bayılacak Audi'den baş döndüren model! Türkiye'ye o tarihte giriş yapacak: Görenler bayılacak Ankara’da 20 dönüm tarla 1 TL açılış fiyatıyla satışa çıkartıldı! 20 dönüm tarla sahibi olmak isteyenler için son saatler Ankara’da 20 dönüm tarla 1 TL açılış fiyatıyla satışa çıkartıldı! 20 dönüm tarla sahibi olmak isteyenler için son saatler Bulaşık makinesi deterjanları, çamaşır makinesi temizleyicileri hepsi yüzde 30’a varan indirimle satışta Bulaşık makinesi deterjanları, çamaşır makinesi temizleyicileri hepsi yüzde 30’a varan indirimle satışta