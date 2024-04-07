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Arabasıyla bunu yapan 9 bin TL ceza ödemeye hazırlansın! Görür görmez ceza kesiliyor

Arabası olup da egzoz muayenesini hala yaptırmamış olanın başı dertte! İşte cezalar...

Yayın Tarihi: 07.04.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 10:18
Arabasıyla bunu yapan 9 bin TL ceza ödemeye hazırlansın! Görür görmez ceza kesiliyor

Türkiye genelinde araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir karar açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından belirlenen egzoz emisyon testi değerlerine uymayan araç sahiplerine verilecek cezalar yeniden düzenlendi. Bu düzenlemeyle birlikte, egzoz muayenesini yaptırmayan sürücülere kesilecek cezalar rekor seviyeye ulaştı.

Egzoz emisyon testi, araçların çevreye verdiği zararlı gaz salınımını kontrol ederek çevrenin korunmasına katkı sağlarken, daha temiz bir çevrede seyahat etmemizi sağlıyor. Ancak, bu testi yaptırmayan sürücüler artık çok yüksek cezalarla karşılaşacaklar.

Yeni düzenlemeye göre, 2024 yılında egzoz muayenesini yaptırmayan araç sahiplerine 9 bin 867 TL ceza kesilecek. Bu rakam, önceki yıllara kıyasla önemli bir artışı temsil ediyor ve araç sahipleri için ciddi bir maliyet oluşturuyor.

trafik cezaları

Bununla birlikte, kırmızı ışıkta geçme suçuyla yakalananlar 951 TL, hız sınırını aşma durumunda %10 ile %30 arasında 951 TL, %50'den fazla aşma durumunda 4 bin 64 TL, alkollü araç kullanma suçuyla ilk yakalananlar 4 bin 64 TL, ehliyetsiz araç kullanma suçu 8 bin 90 TL ve drift atma gibi ciddi ihlaller için 20 bin 342 TL ceza ödemek zorunda kalacaklar. Bu cezaların amacı, sürücülerin trafik kurallarına uymasını sağlamak ve trafik güvenliğini artırmaktır.

Bu cezaların amacı, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak ve trafik güvenliğini artırmaktır. Ancak, yüksek cezaların yanı sıra, sürücülere daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir sorumluluk yükleniyor ve egzoz emisyon testinin düzenli olarak yapılması gerekliliği vurgulanıyor. Aksi halde, cüzdanlarından ciddi miktarlarda para çıkması kaçınılmaz olacak.

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