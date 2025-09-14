Araç Kiralamada Temmuz-Ağustos Talebi Zirve Yaptı

Yayın Tarihi: 14.09.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 11:13
Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan Tangün, yaz döneminde geçen yıla göre araç kiralama talebinde artış olduğunu belirtti. AA muhabirine konuşan Tangün, "Geçen yıla göre sezonun temmuz başına doğru kaymış olması, özellikle temmuz ve ağustos aylarında yüksek talep yarattı. Bu durumun eylül ayında da devam ettiğini görüyoruz." dedi.

Yazda artan talep ve bölgesel etkiler

Türkiye'de araç kiralama sektörü, turizm hareketliliği ve artan iç talep nedeniyle yoğun bir yaz dönemi geçirdi. Tatil bölge ve şehir içi kullanımdaki artış, kiralama şirketlerinin filo kapasitelerini yüksek oranda kullanmasına yol açtı. Tangün, "Turizmin en önemli tamamlayıcılarından araç kiralama hizmeti, özellikle Ege ve Akdeniz gibi turizm bölgelerinde hem yerli hem de yabancı turist talepleri ile 2025 yaz döneminde ortalama yüzde 15-20 yükseldi." ifadelerini kullandı.

Sektörün yanıtı: Filo yönetimi ve planlama

Tangün, yaz sezonunda kısa dönem kiralamalarda hem yurt içinden hem yurt dışından yoğun talep geldiğini belirterek sektörün talepleri erken planlama, etkin filo yönetimi ve güçlü işbirlikleriyle karşıladığını söyledi. Operasyonel maliyetler artsa da verimliliğin artırılması sayesinde fiyatların ciddi şekilde etkilenmediğini vurguladı.

Elektrikli araçlarda devam eden zorluklar

Tangün, kullanıcıların elektrikli araçları test amaçlı kiralamayı tercih ettiğini belirtirken, elektrikli araçların kısa dönem kiralamalarında operasyonel zorlukların sürdüğünü aktardı: "Müşteri tercihlerinde kısa dönem kiralamalarda tatil ve turizm odaklı bir yoğunluk yaşandı ve geçtiğimiz yıla göre kısa dönem kiralamada büyüme yaşandı. Uzun dönem kiralamada ise geçtiğimiz yıllardaki küçülme devam etti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 azalma söz konusu. Elektrikli araçların kısa dönem kiralamalarında devam eden operasyonel zorluklar var. Bu araçların ikinci el değerinin belirlenmesindeki güçlükler 'turnover' maliyetlerini de artırıyor."

Elektrikli araç talebini sınırlayan faktörler arasında araç menzillerinin kısa olması, 6-7 saatlik uzun şarj süreleri ve Türkiye genelinde hızlı şarja erişimde yaşanan sıkıntılar gösterildi.

