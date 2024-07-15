Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Araç muayenesinde ödeme yapanlar dikkat! O miktar kartınıza geri yatırılacak

Mahkeme tarafından TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu’nda araç muayenesi sonrasında kredi kartıyla ödeme yapan kişilerden ücret kesintisi yapılmasına ilişkin emsal karar verdi.

Yayın Tarihi: 15.07.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 16:39
Araç muayenesinde ödeme yapanlar dikkat! O miktar kartınıza geri yatırılacak

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'nda araç muayenesi sonrası kredi kartıyla ödeme yapanlardan alınan ücretler mahkeme kararıyla birlikte tartışma konusu oldu. Mahkeme ücretin adil olmadığına karar vererek, ödemenin iade edilmesine karar verdi.

KOMİSYON ÜCRETLERİ GERİ ALINABİLİYOR!

Araç muayenesinde ödeme yapanlar dikkat

Karar, TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda sınava giren ve kredi kartıyla ödeme yapan vatandaşların bu ücreti geri alabileceği bir emsal teşkil etti.

Bu kararın, TÜVTÜRK müşterilerinin kredi kartıyla ödeme yaparken maruz kaldıkları ücretlere ilişkin taleplerinde artışa yol açması bekleniyor. Mahkemenin kararı tüketicilere bu ücretin iadesini talep etme hakkı verdi.

İLGİLİ HABERLER

Tapusu olanlar tek şarta uyarsa artık para ödemeyecek! Hemen kontrol edin

Yapı Kredi'de hesabı olanlara acil duyuru! O tarihe kadar SMS gönderene 1000 TL para iadesi

Suya birkaç damla damlatıp içince cayır cayır yağ yakıyor! Zayıflamanın en kolay ve ucuz yöntemi!

SGK erken emeklilik listesinde şov yaptı! Sigorta girişi o yıllar olan hemen emekli oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Araç muayenesinde ödeme yapanlar dikkat! O miktar kartınıza geri yatırılacak

İstanbullulara hafta sonu müjdesi geldi! Adalar, Bağcılar, Avcılar, Beşiktaş ve o ilçeler...

Altın borçluları tir tir titreyecek! Gram altında 3000 TL için o tarih işaret edildi

Duyanlar koşa koşa gidecek! 3 çeşit ev yemeği sadece 45 TL oldu

SGK erken emeklilik listesinde şov yaptı! Sigorta girişi o yıllar olan hemen emekli oluyor

Tapusu olanlar tek şarta uyarsa artık para ödemeyecek! Hemen kontrol edin

Yapı Kredi'de hesabı olanlara acil duyuru! O tarihe kadar SMS gönderene 1000 TL para iadesi

Faturasını ödeyemeyen hemen başvursun! PTT 2 ayda bir 3500 TL fatura yardımını duyurdu

Sıfır otomobil almak isteyene büyük fırsat! 200 bin TL'ye kadar dev indirim kapıya dayandı

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisinin borçları siliniyor! Tam 1 yıl da para ödemeyecekler

Evde düşük maliyetle soğuk kahve yapımı! Dışarıda 100 TL, evde 10 TL!

Suya birkaç damla damlatıp içince cayır cayır yağ yakıyor! Zayıflamanın en kolay ve ucuz yöntemi!