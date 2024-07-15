Araç muayenesinde ödeme yapanlar dikkat! O miktar kartınıza geri yatırılacak

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'nda araç muayenesi sonrası kredi kartıyla ödeme yapanlardan alınan ücretler mahkeme kararıyla birlikte tartışma konusu oldu. Mahkeme ücretin adil olmadığına karar vererek, ödemenin iade edilmesine karar verdi.

KOMİSYON ÜCRETLERİ GERİ ALINABİLİYOR!





Karar, TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda sınava giren ve kredi kartıyla ödeme yapan vatandaşların bu ücreti geri alabileceği bir emsal teşkil etti.

Bu kararın, TÜVTÜRK müşterilerinin kredi kartıyla ödeme yaparken maruz kaldıkları ücretlere ilişkin taleplerinde artışa yol açması bekleniyor. Mahkemenin kararı tüketicilere bu ücretin iadesini talep etme hakkı verdi.