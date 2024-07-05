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Araç sahipleri çileden çıkacak! Akaryakıta cep yakan zam geliyor: 00.00'dan sonra tabelalar değişecek

Bu gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına 1 TL 75 kuruşluk bir artış uygulanacak ve bu değişiklikle birlikte yeni fiyatlandırma geçerli olacak.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 21:07
Araç sahipleri çileden çıkacak! Akaryakıta cep yakan zam geliyor: 00.00'dan sonra tabelalar değişecek

Geçen haftanın başlarında benzin ve dizel yakıta uygulanan 2 TL ve 1,68 TL'lik fiyat artışının ardından, Cumartesi günü bu yakıtlara ek olarak 13 kuruşluk bir zam daha yapıldı ve bu artışlar akaryakıt istasyonlarında fiyatlara yansıtıldı. Şimdi sıra otogazda, yeni bir zam bekleniyor!

Bu gece yarısından başlayarak, LPG'nin litre başına fiyatı 1 TL 75 kuruş artırılacak ve bu artış, yarın pompa fiyatlarına dahil edilecek. Bu zam ile birlikte, LPG'nin yeni perakende satış fiyatları uygulamaya konulmuş olacak.

İstanbul Anadolu Yakası

  •   Benzin: 44.47 TL
  •   Motorin: 44.49 TL
  •   LPG: 22.51 TL

İstanbul Avrupa Yakası

  •   Benzin: 44.61 TL
  •   Motorin: 44.59 TL
  •   LPG: 22.98 TL

akaryakıt fiyatları

Ankara

  •   Benzin: 45.60 TL
  •   Motorin: 45.57 TL
  •   LPG: 22.95 TL

İzmir

  •   Benzin: 45.93 TL
  •   Motorin: 45.97 TL
  •   LPG: 22.57 TL

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