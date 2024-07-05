Araç sahipleri çileden çıkacak! Akaryakıta cep yakan zam geliyor: 00.00'dan sonra tabelalar değişecek

Geçen haftanın başlarında benzin ve dizel yakıta uygulanan 2 TL ve 1,68 TL'lik fiyat artışının ardından, Cumartesi günü bu yakıtlara ek olarak 13 kuruşluk bir zam daha yapıldı ve bu artışlar akaryakıt istasyonlarında fiyatlara yansıtıldı. Şimdi sıra otogazda, yeni bir zam bekleniyor!

Bu gece yarısından başlayarak, LPG'nin litre başına fiyatı 1 TL 75 kuruş artırılacak ve bu artış, yarın pompa fiyatlarına dahil edilecek. Bu zam ile birlikte, LPG'nin yeni perakende satış fiyatları uygulamaya konulmuş olacak.

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 44.47 TL

Motorin: 44.49 TL

LPG: 22.51 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 44.61 TL

Motorin: 44.59 TL

LPG: 22.98 TL





Ankara

Benzin: 45.60 TL

Motorin: 45.57 TL

LPG: 22.95 TL

İzmir