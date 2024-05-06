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Araç sahipleri dikkat! Ödeme yapmadan önce bu detayı öğrenin

Milyonlarca araç sahibini endişelendiren gün geldi çattı. Platformun zorunlu karayolu sigortası çerçevesinde hayata geçirilmesi bugün başlıyor. Uygulamanın amacı sürücülerin poliçelere kısa sürede ulaşabilmesini sağlamaksa, fırsat sunmayan firmaların tespit edilmesi daha kolay olacaktır. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 06.05.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 19:24
Araç sahipleri dikkat! Ödeme yapmadan önce bu detayı öğrenin

Hasar bedeli endeksi uygulamasına mayıs ayından itibaren geçiliyor. Bu yeni uygulama sayesinde zorunlu trafik sigortası primleri yüzde 3'e kadar artabilecek. Detaylar haberimizde...

otomobil

ARABASI OLANLAR DİKKAT! BUGÜN UYGULAMA RESMEN BAŞLADI

Karayolu Taşıtları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yayımlanmasının ardından, SEDDK tarafından Aralık 2023te hesaplanan hasar maliyet endeksi kullanılarak yeniliklere imza atıldı.

Mayıs ayında araç sahiplerine yönelik yeni uygulamanın resmi lansmanı tamamlandı. Karayolu Taşıtları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yayımlanmasının ardından, SEDDK tarafından Aralık 2023te hesaplanan hasar maliyet endeksi kullanılarak yeniliklere imza atıldı.

Bunun amacı sigortalının çıkarlarını korumak ve hasar sigortasının maliyeti ile ekonomik durum arasında adil bir denge sağlamaktır.

Zorunlu trafik sigortası primlerinin belirlenmesinde temel faktör hasar maliyet endeksi olacaktır. Asgari ücret, yedek parça, bakım-onarım, motorlu taşıt fiyat değişimleri gibi faktörler dikkate alınarak aylık olarak hesaplanacak bu endeksin ödüle etkisi büyük olacak.

"HASAR MALİYET ENDEKSİNDE EN ÖNEMLİ KALEM ASGARİ ÜCRET ARTIŞI"

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Özgür Yılmaz, kayıp maliyet endeksindeki en önemli unsurun asgari ücretteki artış olduğunu söyledi ve şunları söyledi:

"Hasarlar mevcut asgari ücret düzeyine göre belirleniyor. Bir işçinin maaşının artıyor olması, tüm maliyetlere yansıdığı için hasar onarım fiyatı da otomatikman artmış oluyor. Hükümetten yapılan açıklamaya göre, asgari ücrete ara zam olmayacak. Bu zammın olmaması hasar maliyet endeksini artırmayacağı için zorunlu trafik sigortasında primlerin çok fazla yükseleceğini düşünmüyorum."

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