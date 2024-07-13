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Araç sahipleri o masraftan kurtuldu! Kredi kartlarına 128 TL iade edilecek

Tüketici Hakem Heyeti, araç muayene istasyonunda otomobilin vize işlemi için kredi kartıyla yapılan ödemede alınan 128,18 TL'lik farkın geri ödenmesine karar verdi.

Yayın Tarihi: 13.07.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 15:44
Araç sahipleri o masraftan kurtuldu! Kredi kartlarına 128 TL iade edilecek

Otomotiv yedek parça satıcısı H.Ö. (34), 28 Aralık 2023'te otomobilinin vize işlemleri için Seydişehir'deki araç muayene istasyonuna başvurdu. H.Ö., 1130,44 TL olan vize ücreti kredi kartıyla ödediği için 128,18 TL daha ödemek zorunda kaldı. Avukatı Emre Akman ile durumu değerlendiren H.Ö., bu farkın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğunu öğrenince, 7 Şubat'ta Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

ARAÇ SAHİPLERİNİ İLGİLENDİREEN KARAR HAKKINDA

FARK ÜCRETİNİN İADESİ KARARLAŞTIRILDI

Başvuruyu değerlendiren Tüketici Hakem Heyeti, kredi kartıyla yapılan ödemede alınan farkın iadesine karar verdi. Heyet, firmanın kredi kartına uyguladığı farkı "ayıplı hizmet" olarak değerlendirdi. Hukuk mücadelesini kazanan H.Ö., amacının 128,18 TL'yi geri almak olmadığını, bu konunun farkındalık yaratması için mücadele ettiğini belirtti.

'AMAÇ 128 TL DEĞİL'

H.Ö., “Bu konunun farkındalık yaratması için şikayette bulundum. Şikayetim sonuçlandı ve kazandık. Bunun tüm Türkiye'de insanlara örnek teşkil etmesini ve milyonlarca kişiden alınan bu farkın kaldırılmasını istiyorum. Buradaki amaç 128 TL değil, insanların hakkını aramasını sağlamak. Önder oldum" diye konuştu.

KREDİ KARTINA FARK ÖDEMESİ

"ÖRNEK TEŞKİL EDEN KARAR"

H.Ö.'nün avukatı Emre Akman, "Müvekkilim, aracının muayenesi için kredi kartıyla ödeme seçeneğini kullanınca, ödemesi gereken miktarın üzerine 128,18 TL fark eklenmiştir. Müvekkilimizin talebi üzerine Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduk. Başvurumuz incelendi ve firma tarafından alınan 128,18 TL’nin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da 'ayıplı hizmet' olarak nitelendirilen bir uygulama olduğuna karar verildi. Araç muayene istasyonlarına on binlerce insan geliyor ve kredi kartıyla ödeme yapmak istiyor. Bu fark her kişiden alınsa, günlük milyonlarca TL eder. Bu karar, tüketici kanununda ayıplı hizmet olarak nitelendirilen bir uygulamaya karşı örnek niteliğindedir. Müvekkilimiz 128,18 TL'yi geri aldığında ne zengin olacak ne de fakir. Amacımız kamuoyunu bilgilendirmek. Araç muayene istasyonunda kesilen tutarı geri almak isteyen kişiler, bu kararı emsal göstererek geri alabilirler. Firmanın kredi kartına aldığı komisyonun kanuna aykırı olduğunu ve vatandaşlarımızın bu konuda bilgilenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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