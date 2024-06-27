Araç sahiplerine müjdeli haber verildi! Tamı tamına yüzde 50 indirim yapılacak

İstanbul'un nabzını tutan İstanbulkart, şimdi de araç sahiplerine müjdeli bir kampanya sunuyor. Belirlenen İSPARK P+D otoparklarında, İstanbulkart'ınızı kullanarak toplu taşıma hizmetlerine geçiş yapan sürücüler için %50'ye varan indirimler uygulanacak. Bu kampanya, İstanbulkart sahiplerinin otopark maliyetlerini yarı yarıya düşürerek, şehir içi seyahatlerinde büyük bir avantaj sağlıyor. İstanbulkart'ınızla park edin, indirimli seyahatin keyfini çıkarın!

İstanbulkart İle Otoparklarda İndirim Fırsatı!

İstanbulkart sahipleri için heyecan verici bir kampanya duyurusu yapıldı. İstanbul'un çeşitli noktalarında bulunan belirli otoparklarda, İstanbulkart kullanıcılarına özel %50 indirim uygulanacak. İşte indirimden yararlanabileceğiniz otoparklar:

Fatih'te bulunan Yenikapı Spor ve Kültür Merkezi PD Açık Otoparkı

Eyüpsultan'da yer alan Feshane PD Açık Otoparkı

Güngören'deki Merter Metro PD Açık Otoparkı

Büyükçekmece'de Metrobüs Durağı Yanı PD Zemin Altı Otoparkı

Çekmeköy'de Metro PD Zemin Altı Otoparkı

Kartal'da Soğanlık Metro PD Açık Otoparkı

Bağcılar'da Kirazlı Metro Durağı PD Açık Otoparkı





Kampanyadan Yararlanma Koşulları

Bu kampanyadan faydalanmak için İstanbulkart kullanıcılarının, araç plakalarını İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden "Bilgilerim" bölümüne eklemeleri ve kampanya boyunca plaka ekleme için açık rıza vermeleri gerekiyor. Açık rızasını geri çeken kullanıcılar, bu indirimden yararlanamayacaklar. Bu fırsattan yararlanarak, İstanbul'un sunduğu bu avantajlı hizmetten en iyi şekilde faydalanın!

İstanbulkart Otopark Kampanyası: Ödeme Kolaylığı ve Şartlar

İstanbulkart kullanıcıları için sunulan bu yeni kampanya, otopark ödemelerinde büyük kolaylıklar getiriyor. Kampanyadan faydalanmak için, ödemelerinizi İstanbulkart ile yapmanız ve park sürenizin 24 saat içinde olması gerekiyor. Ayrıca, aracınızı park ettikten sonra toplu taşıma hizmetlerini kullanmanız bekleniyor.

Kampanyanın Ek Koşulları

Bu özel indirim, yalnızca belirlenmiş İSPARK P+D otoparklarında geçerli olup, kampanya avantajlarından yararlanabilmek için İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden açık rıza vermeniz ve en az bir ticari elektronik iletişim izni onaylamanız gerekmektedir. Bu izinler, İstanbulkart Mobil uygulamasının "İzinlerim" bölümünden ya da İstanbulkart'ın web sitesi üzerinden kolaylıkla yönetilebilir.

İstanbulkart Mobil Uygulaması İle Her Şey Daha Kolay

İstanbulkart Mobil uygulaması, plaka ekleme ve diğer izin işlemlerinizi kolayca yönetmenize olanak tanır. Uygulamayı indirerek, kişiselleştirme ve izin verme işlemlerinizi hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Böylece, İstanbulkart'ınızla otopark ödemelerinizde %50'ye varan indirimlerden maksimum fayda sağlayabilirsiniz.