Araç sahiplerini yıkan zam açıklandı! 3 Nisan'dan itibaren yüzde 75 artacak!

Sürücüleri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) kullanıcılarına yönelik önemli bir değişiklik duyuruldu. Artık 3 Nisan 2024 tarihinden itibaren HGS alt limit ücretlerinde ciddi bir artış yaşanacak. Önceden 100 TL olan alt limit, 175 TL'ye yükselecek.

Zamın sebebi, otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği sorunlarını önlemek amacıyla yapıldığı belirtildi. Bu adımın, sürücülerin HGS bakiyelerini daha dikkatli yönetmelerine ve geçişlerde sorun yaşamamalarına yardımcı olması bekleniyor.





Sürücülere tavsiyemiz, 3 Nisan tarihinden önce HGS bakiyelerini kontrol etmeleri ve 175 TL'nin altında ise gerekli yükleme işlemlerini gerçekleştirmeleridir. Aksi halde, geçişlerde sorun yaşanabilir ve cezai işlem riskiyle karşılaşabilirsiniz.

Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) alt limit ücretlerine yapılacak bu zammın sürücülerin günlük yaşantılarına etkisi büyük olacağı için duyuruyu dikkatle takip etmeleri önem taşıyor.