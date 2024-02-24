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Aracı benzinli ve motorinli olanlar dikkat! Akaryakıt fiyatlarına okkalı indirim!

Son dakika haberi: Motorin ve benzin fiyatlarına yapılacak indirim belli oldu. İşte gelecek indirimin miktarı.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 11:14
Aracı benzinli ve motorinli olanlar dikkat! Akaryakıt fiyatlarına okkalı indirim!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) müdahalesinin ardından benzin ve motorin fiyatlarına dair gerçekleşecek indirim miktarı belirlendi. Akaryakıt sektörü, EPDK'nın indirim çağrısına yanıt vererek, hem benzin hem de motorine düşük maliyetli bir fiyat politikası benimsemeye karar verdi.

EPDK Başkanı Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler, rafineriler için önemli bir kar avantajına neden oldu. Bu avantajın tüketicilere yansıtılması elzem. Rafinerilerin, gönderdiğimiz yazı doğrultusunda marj oranını güncellemesi ve gerekli adımları hızla atması bekleniyor. Bu güncelleme sonucunda benzin ve motorin fiyatlarında 1 ila 1 buçuk TL arasında bir indirim yaşanacak" dedi.

Yaklaşan indirimle birlikte, benzinin litre fiyatında 76 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 1 lira 10 kuruşluk bir düşüş öngörüldü.

benzin

Indirim, bugün gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak. İstanbul'da benzinin 40.50 TL civarında, Ankara ve İzmir'de ise 41 TL civarında satılması beklenirken, motorinin ise 42 TL'ye düşeceği öngörülüyor.

Zam öncesi akaryakıt fiyatları şu şekildeydi:

Benzin:

- İstanbul Anadolu Yakası: 41.13 TL

- İstanbul Avrupa Yakası: 41.22 TL

- Ankara: 41.94 TL

- İzmir: 42.15 TL

LPG Fiyatları:

- İstanbul Anadolu Yakası: 20.27 TL

- İstanbul Avrupa Yakası: 20.27 TL

- Ankara: 20.41 TL

- İzmir: 20.09 TL

Motorin Fiyatları:

- İstanbul Anadolu Yakası: 43.03 TL

- İstanbul Avrupa Yakası: 43.10 TL

- Ankara: 43.88 TL

- İzmir: 44.10 TL

Unutulmamalıdır ki, akaryakıt fiyatları şehirlere göre değişkenlik göstermektedir. Bu indirimle birlikte tüketiciler, yakıt masraflarında belirgin bir düşüş yaşayacaklarına dair umutlu bir bekleyişe girmiş durumda.

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