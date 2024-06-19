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Aracına benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat! Bunu yapana 1225 TL para iadesi yapılacak

Akaryakıt alışverişi yapanlara müjde! 1225 TL iade yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.06.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 18:44
Aracına benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat! Bunu yapana 1225 TL para iadesi yapılacak

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek kampanya! 1225 TL indirim başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT ALIŞVERİŞLERİNE İNDİRİM

Opet markası araç sahiplerinin yüzünü güldürecek kampanyasını başlattı. Mobil uygulama aracılığıyla yapılan akaryakıt alışverişlerinde 1225 yakıt puan ödemesi yapılacak. Opet istasyonlarında farklı günlerde üç kez tek seferde yapılan 1500 TL ve üstü akaryakıt ödemelerine her ödeme için 50, 250 TL ya da 725 TL değerinde yakıt puan ödemesi yapılacak. Kampanyadan kazanılan puanlar Cepten Tanıma uygulaması üzerinden ya da cep telefonu ile eşleştirilen Opel Kart ile tek seferde 1500 TL ve üstü benzin ya da motorin ödemelerinde harcanabilecek. 

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Müşteri kampanyadan en az 350, en fazla 1225 yakıt puan kazanabilecek. Kampanyadan faydalanabilmek için 31 Temmuz tarihine kadar KAZAN yazıp bir boşluk bırakıp veya KAZAN yazıp bir boşluk bırakıp cep telefonu numarası ve Opel Kart numarasının yazılıp 6738 numarasına gönderilmesi gerekiyor. Kazanılan puanlar LPG'de geçerli olmayacak. Yakıt puanlar 30 Eylül tarihine kadar kullanılabilecek, kullanılmayan puanlar 1 Ekim tarihinde iade alınacak. Kampanyadan faydalanmak için cep telefonu numarası veya Opet Kart aktivasyonu yapılması gerekiyor. Aktivasyon işlemleri www.opet.comtr/bireysel-islemler internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Kampanyaya katılan müşterilerin cep telefonlarına 50 TL değerinde market puanı da yüklenecek.

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