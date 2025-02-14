Aralık 2024'te Türkiye'de İnşaat Üretimi Yüzde 14,4 Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024'e ait inşaat üretim endeksini açıkladı. Verilere göre, Türkiye'de inşaat üretimi yıllık bazda yüzde 14,4 artış gösterdi.

Geçen yılın Aralık ayında, inşaatın alt sektörlerine bakıldığında, bina inşaatı sektöründeki artış %17,6, bina dışı yapıların inşaatında %11,1 ve özel inşaat faaliyetlerinde ise %6,2 olarak kaydedildi.

Aylık bazda ise inşaat üretim endeksi 6,7 artış gösterdi. Aralık 2024'te bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre %7,6, bina dışı yapıların inşaatında %0,5 ve özel inşaat faaliyetlerinde %8 oranında bir artış yaşandı.