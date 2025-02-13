Arapgir Balıklı Pilavı Coğrafi İşaret Tescilini Aldı

Arapgir Balıklı Pilavı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı

Malatya'nın yöresel lezzetlerinden Arapgir balıklı pilavı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından alınan coğrafi işaret tescil belgesi ile taçlandırıldı.

Arapgir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin başvurusunun başarıyla değerlendirildiği ve pilavın, coğrafi işaret belgesi ile tescillendiği duyuruldu.

Arapgir Balıklı Pilavının Özellikleri

Arapgir balıklı pilavı, sazan balığı veya alabalığın, tereyağında kavrulmuş kuru soğan, domates, biber ve domates salçası ile harmanlanması sonucu oluşan harçla doldurulup pişirilmesiyle hazırlanıyor. Bu eşsiz lezzet, hem şehrin kültürel mirasını yansıtıyor hem de gastronomi alanında önemli bir yere sahip.

Tescil belgesi, Arapgir balıklı pilavının özgünlüğünü ve kalitesini koruma altına alarak, bu geleneksel lezzetin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacak.

Malatya'nın yöresel lezzetlerinden "Arapgir balıklı pilavı"na Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.