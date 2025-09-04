DOLAR
Arapgir'de Tescilli Mor Reyhan ve Köhnü Üzüm Hasadı Başladı

Arapgir'de coğrafi işaretli mor reyhan ve köhnü üzüm hasadı başladı; verim, üretici sayıları ve ihracat bilgileri öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:21
Malatya'nın Arapgir ilçesinde, coğrafi işaret tescilli mor reyhan ve köhnü üzüm için hasat heyecanı yaşanıyor. Kozluk Çayı Vadisi'nde üreticiler tarlalarda mesai yapıyor.

Hasat sahalarında üreticiler

Necla Karakaya, 11 yıldır Arapgir mor reyhanı yetiştirdiğini belirterek, bu yıl üçüncü hasadı yaptıklarını ve verimin çok iyi olduğunu söyledi.

Arapgir köhnü üzümü üreticisi Hüseyin Karamağaralı ise ailesinden kalan 10 dönüm üzüm bağında 50 yıldır üzüm yetiştirdiklerini anlattı. Karamağaralı, ailesinin geçimini üzümden sağladığını ve ürünün kalitesi nedeniyle satışta sorun yaşamadıklarını ifade etti.

Üretim, tescil ve verim verileri

Arapgir Belediyesinde görevli ziraat yüksek mühendisi Cem Tüfekci, Arapgir mor reyhanının 2017 yılında belediyenin girişimleri sonucu coğrafi işaret tescil belgesi aldığını, önceleri az miktarda ekilen ürünün tescilin ardından rağbet gördüğünü belirtti.

Tüfekci, mor reyhan üretimine 100 çiftçinin başladığını, üretimin toplam 350-400 dekar alanda yapıldığını ve yılda 4-5 hasat gerçekleştirilebildiğini aktardı. Bu yıl görülen tarlanın şu anda üçüncü hasadını verdiğini ve dekarda 3-3,5 ton yaş reyhan alındığını söyledi.

Kullanım alanları ve dağıtım

Tüfekci, Arapgir mor reyhanının çay, baharat, reçel ve şerbet gibi ürünlerde kullanıldığını ve ürünün Almanya, Hollanda ve Japonya'ya gönderildiğini belirtti.

Arapgir köhnü üzümünün ilçede 1500 çiftçi tarafından üretildiğini ve yılda 6 bin ton ürün alındığını kaydeden Tüfekci, üzümlerin başta İzmir, İstanbul ve Ankara olmak üzere çeşitli kentlere otobüslerle gönderildiğini, ayrıca Malatya merkezde ve Arapgir'de de satışlarının yapıldığını ifade etti.

