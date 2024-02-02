Arçelik’te her eve lazım o ürün yüzde 50 indirimli satışa çıkartıldı! Herkes en yakın Arçelik şubesine koşuyor
Arçelik dev indirim kampanyasına imza atarak üç programlı bulaşık makinesinde indirim kampanyasına imza attı. Kampanya doğrultusunda vatandaşlar P indirimli şekilde üç programlı bulaşık makinesini satın alabilecek. İşte Arçelik’te başlatılan yüzde 50 indirim kampanyasının detayları…
Arçelik’ten beyaz eşyalarda indirim kampanyası bekleyenlerin yüzlerini güldürecek harika bir indirim fırsatı duyuruldu. Duyurulan indirim fırsatı kapsamında buzdolabı, çamaşır makinesi ya da televizyon alımlarına özel olarak üç programlı bulaşık makinesi %50 indirimli şekilde satışa çıkartılacak. Eğer sizlerin de indirimli şekilde Arçelik’ten buzdolabı, çamaşır makinesi ya da televizyon alma gibi bir düşünceniz varsa %50 indirimli bulaşık makinesini de yanında kapabilirsiniz. Şubat kampanyaları kapsamında geçerli olacak bu indirim fırsatından vatandaşlar 1 15 Şubat 2024 tarihleri arasında yararlanabilecekler. İşte Arçelik’in 1 15 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak %50 indirim fırsatı…
%50 İNDİRİMLİ BULAŞIK MAKİNENİZ KAPINIZA GELECEK
Özellikle yeni ev dizeceklere ya da yeni evlenecek olan vatandaşlara bir çok indirim kampanyasını duyuran Arçelik, bu sefer herkesin en fazla tercih ettiği o üründe %50 indirim kampanyasını başlattı. Arçelik’ten buzdolabı, çamaşır makinesi ya da televizyon alacak olan vatandaşlar yanında %50 indirimli şekilde bulaşık makinesinİ de kapacaklar. Normalde 14.919 TL olan bu ürün %50 indirimli şekilde 7419 TL’ye satışta olacak. Üç programlı 6133 Arçelik bulaşık makinesi E enerji sınıfına sahip.
Hemen uygun fiyatlarla Arçelik’ten 15 Şubat 2024 tarihine kadar çamaşır makinesi, buzdolabı ya da televizyon alabilir yanında da yine %50 indirimli şekilde bulaşık makinenizi kapabilirsiniz!