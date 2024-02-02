Arçelik’te her eve lazım o ürün yüzde 50 indirimli satışa çıkartıldı! Herkes en yakın Arçelik şubesine koşuyor

Arçelik dev indirim kampanyasına imza atarak üç programlı bulaşık makinesinde indirim kampanyasına imza attı. Kampanya doğrultusunda vatandaşlar P indirimli şekilde üç programlı bulaşık makinesini satın alabilecek. İşte Arçelik’te başlatılan yüzde 50 indirim kampanyasının detayları…

Arçelik’te her eve lazım o ürün yüzde 50 indirimli satışa çıkartıldı! Herkes en yakın Arçelik şubesine koşuyor
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Arçelik’ten beyaz eşyalarda indirim kampanyası bekleyenlerin yüzlerini güldürecek harika bir indirim fırsatı duyuruldu. Duyurulan indirim fırsatı kapsamında buzdolabı, çamaşır makinesi ya da televizyon alımlarına özel olarak üç programlı bulaşık makinesi %50 indirimli şekilde satışa çıkartılacak. Eğer sizlerin de indirimli şekilde Arçelik’ten buzdolabı, çamaşır makinesi ya da televizyon alma gibi bir düşünceniz varsa %50 indirimli bulaşık makinesini de yanında kapabilirsiniz. Şubat kampanyaları kapsamında geçerli olacak bu indirim fırsatından vatandaşlar 1 15 Şubat 2024 tarihleri arasında yararlanabilecekler. İşte Arçelik’in 1 15 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak %50 indirim fırsatı…

Arçelik’te her eve lazım o ürün yüzde 50 indirimli satışa çıkartıldı! Herkes en yakın Arçelik şubesine koşuyor

%50 İNDİRİMLİ BULAŞIK MAKİNENİZ KAPINIZA GELECEK

Özellikle yeni ev dizeceklere ya da yeni evlenecek olan vatandaşlara bir çok indirim kampanyasını duyuran Arçelik, bu sefer herkesin en fazla tercih ettiği o üründe %50 indirim kampanyasını başlattı. Arçelik’ten buzdolabı, çamaşır makinesi ya da televizyon alacak olan vatandaşlar yanında %50 indirimli şekilde bulaşık makinesinİ de kapacaklar. Normalde 14.919 TL olan bu ürün %50 indirimli şekilde 7419 TL’ye satışta olacak. Üç programlı 6133 Arçelik bulaşık makinesi E enerji sınıfına sahip.

Hemen uygun fiyatlarla Arçelik’ten 15 Şubat 2024 tarihine kadar çamaşır makinesi, buzdolabı ya da televizyon alabilir yanında da yine %50 indirimli şekilde bulaşık makinenizi kapabilirsiniz!

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