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Ardahan'da Kavılca Buğdayı Hasadı Başladı

Ardahan'da tescilli kavılca buğdayının hasat dönemi çiftçiler tarafından başlatıldı. İlgiyi arttıran coğrafi işaret belgesi dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:44
Ardahan'da Kavılca Buğdayı Hasadı Başladı

Ardahan'da Kavılca Buğdayı Hasat Dönemi Başladı

Yüzyıllardır ekilen ancak unutulma tehlikesiyle karşılaşan kavilca buğdayının hasat dönemi Ardahan'da başladı. 170 üreticinin toplamda yaklaşık 4 bin 350 dekar alanda ekim yaptığı buğday türü, bölgede önemli bir tarım ürünü haline geldi.

Korumak İçin Coğrafi İşaret Alındı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan başvuru sonucu, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan elde edilen "Ardahan Kavılca Buğdayı" coğrafi işaret belgesi ile buğdaya olan ilgi artmış durumda.

Çiftçilerin Ümitleri

Çiftçilerden Burak Taştan, 20 dönümlük tarlasında ektiği kavılcanın hasadını biçerdöver ile gerçekleştirdi. Taştan, geçen yıl da buğday ekimini yaptığını belirterek, "Bugün 13 bin yıllık ata tohumumuzun hasadına başladık. Genetiği değişmemiş, tescilli kavılca buğdayını artırarak devam ettireceğiz. Sağlıklı gıdaların sofralara ulaşması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayında hasat dönemi başladı. İl...

Yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayında hasat dönemi başladı. İl genelinde 170 üretici yaklaşık 4 bin 350 dekar alanda kavılca ekimi yapıyor.

Yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayında hasat dönemi başladı. İl...

Yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayında hasat dönemi başladı. İl genelinde 170 üretici yaklaşık 4 bin 350 dekar alanda kavılca ekimi yapıyor.

Yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayında hasat dönemi başladı. İl...

Yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayında hasat dönemi başladı. İl genelinde 170 üretici yaklaşık 4 bin 350 dekar alanda kavılca ekimi yapıyor.

Yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayında hasat dönemi başladı. İl...

Yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayında hasat dönemi başladı. İl genelinde 170 üretici yaklaşık 4 bin 350 dekar alanda kavılca ekimi yapıyor.

Yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayında hasat dönemi başladı. İl...

Yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayında hasat dönemi başladı. İl genelinde 170 üretici yaklaşık 4 bin 350 dekar alanda kavılca ekimi yapıyor.

Yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayında hasat dönemi başladı. İl...

Yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayında hasat dönemi başladı. İl genelinde 170 üretici yaklaşık 4 bin 350 dekar alanda kavılca ekimi yapıyor.

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