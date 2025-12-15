DOLAR
42,69 -0,03%
EURO
50,12 0,03%
ALTIN
5.963,33 -1,11%
BITCOIN
3.824.571,11 -1,04%

TÜİK: Zirai Don ve Kuraklık 2025'te Meyve Üretimini Etkileyecek

TÜİK, zirai don ve kuraklık sonrası 2025’te meyve üretiminin 2024’e göre 30,4 azalarak yaklaşık 19,8 milyon tona düşeceğini öngörüyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:29
TÜİK: Zirai Don ve Kuraklık 2025'te Meyve Üretimini Etkileyecek

TÜİK: Zirai Don ve Kuraklık 2025'te Meyve Üretimini Etkileyecek

Yorgun ağaçlar sonbahar renklerine büründü, üretim tahminleri düştü

Zirai don ve kuraklık nedeniyle çok zor bir sezon geride kalırken, yorgun düşen meyve ağaçları sonbahar ve kış renklerine büründü.

TÜİK’in "Bitkisel Üretim 2. Tahmini"ne göre, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde üretim miktarının 2025 yılında 2024’e göre 30,4 azalarak yaklaşık 19,8 milyon tona düşmesi bekleniyor.

Buna göre bir önceki yıla göre elma üretiminin yüzde 48,3, şeftalinin yüzde 46,1, nektarinin yüzde 44,1, kiraz ve vişnenin 70,6, üzümün yüzde 24,5, kayısının yüzde 73, armudun yüzde 32 azalacağı tahmin ediliyor.

Armut ve şeftalide önemli üretim merkezlerinden olan Bursa’nın Gürsu ilçesinde de zirai don ve kuraklık nedeniyle şeftali rekoltesinin 15 bin ton, santa maria cinsi armudun ise 45 bin tona düştüğü öngörülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına göre, son 30 yılın en düşük sıcaklığının oluştuğu zirai don ve ardından gelen kuraklık nedeniyle çok zor bir sezonu geride bırakan meyve ağaçları, yorgunluğunu atmak için dinlenmeye çalışıyor.

Yazarlar ve şairlerin hasat mevsimi olan sonbaharda, hasattan yorgun çıkan ve yapraklarını döken meyve ağaçları, ilkbaharda tekrar çiçek açana kadar yaşadıkları soğuk stresi ve oluşan yaraları iyileştirecek.

Gürsu’da bahçeler sonbahar renklerine bürünmüş, birçok ağaçta yaprak kalmamış durumda. Armut ve şeftali ağaçlarından dökülen rengârenk yapraklarla bahçelerin zeminleri, bir ressamın doğayı resmettiği tuvali andırıyor.

Alan, drone ile havadan görüntülendi ve oluşan manzara kayıt altına alındı.

ZİRAİ DON VE KURAKLIK NEDENİYLE ÇOK ZOR BİR SEZON GERİDE KALIRKEN YORGUN DÜŞEN MEYVE AĞAÇLARI...

ZİRAİ DON VE KURAKLIK NEDENİYLE ÇOK ZOR BİR SEZON GERİDE KALIRKEN YORGUN DÜŞEN MEYVE AĞAÇLARI SONBAHAR VE KIŞ RENKLERİNE BÜRÜNDÜ.

ZİRAİ DON VE KURAKLIK NEDENİYLE ÇOK ZOR BİR SEZON GERİDE KALIRKEN YORGUN DÜŞEN MEYVE AĞAÇLARI...

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Feruziye Nine Serada Aralıkta da Üzüm Hasadı
2
Ayvalık’ta Turizm Sezonu İklim Değişikliğine Göre Yeniden Şekilleniyor
3
Ata Tohumundan Kimyavsız Sebzeler Kent Lokantası'nda
4
Şap Salgını Kırmızı Et Fiyatlarını Yükseltti: Dana Karkas Ücretleri 600 TL'ye Dayandı
5
Erzurum'da SGK Aktif Sigortalı Sayısı 187 bin 744
6
TÜİK: Zirai Don ve Kuraklık 2025'te Meyve Üretimini Etkileyecek
7
Bayburt’ta Yelpınar Göleti’nde su tutulmaya başlandı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor