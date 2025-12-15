TÜİK: Zirai Don ve Kuraklık 2025'te Meyve Üretimini Etkileyecek

Yorgun ağaçlar sonbahar renklerine büründü, üretim tahminleri düştü

Zirai don ve kuraklık nedeniyle çok zor bir sezon geride kalırken, yorgun düşen meyve ağaçları sonbahar ve kış renklerine büründü.

TÜİK’in "Bitkisel Üretim 2. Tahmini"ne göre, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde üretim miktarının 2025 yılında 2024’e göre 30,4 azalarak yaklaşık 19,8 milyon tona düşmesi bekleniyor.

Buna göre bir önceki yıla göre elma üretiminin yüzde 48,3, şeftalinin yüzde 46,1, nektarinin yüzde 44,1, kiraz ve vişnenin 70,6, üzümün yüzde 24,5, kayısının yüzde 73, armudun yüzde 32 azalacağı tahmin ediliyor.

Armut ve şeftalide önemli üretim merkezlerinden olan Bursa’nın Gürsu ilçesinde de zirai don ve kuraklık nedeniyle şeftali rekoltesinin 15 bin ton, santa maria cinsi armudun ise 45 bin tona düştüğü öngörülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına göre, son 30 yılın en düşük sıcaklığının oluştuğu zirai don ve ardından gelen kuraklık nedeniyle çok zor bir sezonu geride bırakan meyve ağaçları, yorgunluğunu atmak için dinlenmeye çalışıyor.

Yazarlar ve şairlerin hasat mevsimi olan sonbaharda, hasattan yorgun çıkan ve yapraklarını döken meyve ağaçları, ilkbaharda tekrar çiçek açana kadar yaşadıkları soğuk stresi ve oluşan yaraları iyileştirecek.

Gürsu’da bahçeler sonbahar renklerine bürünmüş, birçok ağaçta yaprak kalmamış durumda. Armut ve şeftali ağaçlarından dökülen rengârenk yapraklarla bahçelerin zeminleri, bir ressamın doğayı resmettiği tuvali andırıyor.

Alan, drone ile havadan görüntülendi ve oluşan manzara kayıt altına alındı.

ZİRAİ DON VE KURAKLIK NEDENİYLE ÇOK ZOR BİR SEZON GERİDE KALIRKEN YORGUN DÜŞEN MEYVE AĞAÇLARI SONBAHAR VE KIŞ RENKLERİNE BÜRÜNDÜ.