Amasya'da Feruziye Nine Serada Aralıkta da Üzüm Hasadı

Amasya merkezine bağlı Yeşil Yenice Mahallesi'nden Boğazköy'e yerleşen Kancı ailesi, Feruziye Kancı öncülüğünde kurdukları serada, hazirandan aralık ayına kadar renkli üzümler hasat ediyor. Aile, dalından koparılan ürünleri pazarda aracısız satarak gelirini artırdı.

Seranın kuruluşu ve üretim süreci

20 yıl önce 10 dekarlık arazi satın alan Kancı ailesi, ilkbahardaki aşırı soğuklar nedeniyle meyve ağaçlarından beklenen verimi alamadı. Sebze denemeleri de yeterli sonuç vermeyince, evin önünde soğuktan etkilenmeyen üzüm fidesini çoğaltmayı planlayan Feruziye Kancı, eşine ve oğluna durumu anlattı. Aile, 1,5 dekarlık alana sera kurarak çeşitli üzüm fidanları dikti.

Seradaki üzümler hazirandan aralık ayına kadar ürün verince, semt pazarındaki tezgahlarında aracısız satış yapan aile kazancını yükseltti. Geçen yıl yaşanan zirai don olayından etkilenmeyen üretim sayesinde üzümler 70 TL ile 100 TL arasında alıcı buldu.

Feruziye Nine ve ailenin sözleri

Feruziye Kancı üretime devam ettiğini belirterek, "İddialıyım. En güzel üzümü ben yetiştiriyorum. Haziranda üzüm hasadına başlayıp aralık ayının ortalarına kadar sürdürüyoruz. Gelen eşe, dosta da yediyoruz. Tadına bakan puanını veriyor" dedi. 75 yaşındaki Feruziye nine, eğitimini 1960’lı yıllarda kız meslek lisesinin ortaokul kısmına kadar sürdürebildiğini ve üretime devam ettiğini söyledi.

Açık bahçelerde hasadın bitmesine karşın serada üretimin sürdüğünü, ayrıca topladıkları asma yapraklarından faydalandıklarını ve çeşitli sebzeler de yetiştirdiklerini anlatan Feruziye Kancı, devlet desteği verilmesi halinde 10 dekarlık bahçenin tamamını seraya dönüştürmek istediğini belirtti.

Ruhi Kancı ise eşinin tavsiyelerinin sürece katkısını vurgulayarak, "Eşim iyi ki var. O olmasaydı bu işler yürümezdi. Soğuktan etkilenmeyen meyveleri araştırıp yönlendirmesiyle bu duruma geldik" diye konuştu.

Ömer Kancı aile boyu üretim yaptıklarını anlatarak, "Annem, babam, eşim ve çocuklarımla hep beraber çalışıyoruz. Üzümlerimizi yetiştirip pazarda satıyoruz. Bu yıl 70 TL ile 100 TL arasında fiyatlarda satış yaptık. Amasya’da yetişen üzümler yetmediği için dışarıdan ürün geliyor. Onun için satış sorunu yaşamıyoruz. Seramızı ziyaret eden Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticileri de ısıtmalı sera kurulumu desteğine ilişkin bilgi verdiler" ifadelerini kullandı.

