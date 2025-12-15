DOLAR
42,69 -0,03%
EURO
50,12 0,03%
ALTIN
5.963,33 -1,11%
BITCOIN
3.824.571,11 -1,04%

Ata Tohumundan Kimyavsız Sebzeler Kent Lokantası'nda

Gazi Tarım A.Ş., ata tohumundan kimyevi gübre ve tarım ilacı kullanılmadan ürettiği sebzelerle Kent Lokantası’nda uygun fiyatlı, doğal yemekler sunuyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:26
Ata Tohumundan Kimyavsız Sebzeler Kent Lokantası'nda

Ata Tohumundan Kimyavsız Sebzeler Kent Lokantası'nda

Gazi Tarım A.Ş.'nin doğal üretimi Kent Lokantası mutfağına gidiyor

Osmangazi Belediyesi iştiraki Gazi Tarım A.Ş. tarafından ata tohumundan kimyevi gübre ve tarım ilacı kullanılmadan üretilen sebzeler, Kent Lokantası menüsünde vatandaşlara sunuluyor. Belediye, tarımsal kalkınmayı desteklemek ve kentin üretim potansiyelini artırmak amacıyla kurduğu şirket üzerinden üretimi yaygınlaştırıyor.

Gazi Tarım, mayısta yapılan protokol kapsamında Osmanlı döneminden bu yana tarıma katkı sağlayan Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 10 dönümlük arazisinde deneme üretimlerine başladı. Burada yerel tohum çeşitlerinin üretilmesi, geliştirilmesi ve korunması hedefleniyor; üretilen doğal sebziler Kent Lokantası mutfağına gönderiliyor.

Firma yaz aylarında domates ve patlıcan; kış mevsiminde ise pırasa ve ıspanak tedarik ediyor. Gazi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Arca Atay, liseyle iş birliği içinde iyi tarım uygulamalarıyla üretim yaptıklarını ve öğrencilerin pratik eğitimine katkı sağladıklarını aktardı.

Atay üretim hakkında şunları söyledi: "10 dönümde domates, biber, karpuz, kavun, mısır, patlıcan, kabak, bezelye, ıspanak gibi 110 çeşit bitkinin deneme üretimlerini yapıyoruz. Toprak çok güzel ve verimli. Buradaki üretimimizin en önemli kısmı, herhangi bir kimsayal kullanılmıyor olması. Kimyevi gübre ve tarım ilacı kullanmadık. Yanmış hayvan gübresi kullanıyoruz. Böcekler için ilaç hiç kullanmadık, herhangi bir mücadele yapmadık. Çünkü bir ekosistem var ve bu ekosistem içinde bilindiği üzere böcekler varsa onları tüketen diğer böcekler de var. Tarım ilacı kullanırsanız hepsini öldürüyorsunuz. Bırakırsanız onlar birbiriyle mücadele ediyor, doğa dengesini buluyor."

Atay, yerel tohumlarla yapılan üretimin standart hibrit ürünler kadar verimli olmasa da lezzet açısından 30 yıl öncesinin tadını sunduğunu vurguladı: "Bunların standart üretimi vardır ama lezzetli ürün verir. Hibrit kadar verimli değildir ancak 30 yıl önceki domates gibi kokar, 30 yıl önceki salatalık ya da biber gibi lezzetli olur. Bizim Kent Lokantası’na gönderdiğimiz ürünlerle yapılan yemeğin lezzeti o yüzden farklı oluyor. Doğal üretiliyor evet ama yemeğinde o yıllar öncesinin tadını bulabiliyor insanlar."

Üretim takvimine değinen Atay, "Kış sebzelerine ıspanak ile başladıklarını ve şimdi pırasa göndereceklerini" belirterek, "Salı günü pırasa yemeği çıkacak. Sonra yine ıspanak devam edecek. Eski lezzette ev yemeğini özleyenleri bekleriz. Bakla ve bezelyelerimiz yetişiyor, baharda ata tohumundan ürettiğimiz bu ürünlerimiz Kent Lokantası’nda olacak" ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise Kent Lokantası'nda günlük bine yakın kişinin yemek yediğini, menüde zeytinyağlılar, et yemekleri, çorbalar ve tatlılar gibi seçeneklerin bulunduğunu ve yöresel malzemeyle hazırlanan yemeklerin lezzetli ve uygun fiyatlı olduğunu söyledi. Aydın, Bursa’nın verimli topraklarında yetiştirilen sebzelerin ata tohumundan üretildiğine dikkat çekerek: "Sağlıklı üretim yapıyoruz. Kimsayal kullanılmayan doğal sebzeler. İnsanlar da lezzetini özlediği tatları uygun fiyata tüketsin istiyoruz. Ev yemeği tadında, ata tohumunun sunduğu eskiye özlemi gideriyoruz." dedi.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ İŞTİRAKİ GAZİ TARIM A.Ş. TARAFINDAN ATA TOHUMUNDAN KİMYEVİ GÜBRE VE TARIM...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ İŞTİRAKİ GAZİ TARIM A.Ş. TARAFINDAN ATA TOHUMUNDAN KİMYEVİ GÜBRE VE TARIM İLACI KULLANILMADAN ÜRETİLEN SEBZELERDEN YAPILAN YEMEKLER KENT LOKANTASI’NDA UYGUN FİYATLA VATANDAŞLARA SUNULUYOR.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ İŞTİRAKİ GAZİ TARIM A.Ş. TARAFINDAN ATA TOHUMUNDAN KİMYEVİ GÜBRE VE TARIM...

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Feruziye Nine Serada Aralıkta da Üzüm Hasadı
2
Ayvalık’ta Turizm Sezonu İklim Değişikliğine Göre Yeniden Şekilleniyor
3
Ata Tohumundan Kimyavsız Sebzeler Kent Lokantası'nda
4
Şap Salgını Kırmızı Et Fiyatlarını Yükseltti: Dana Karkas Ücretleri 600 TL'ye Dayandı
5
Erzurum'da SGK Aktif Sigortalı Sayısı 187 bin 744
6
TÜİK: Zirai Don ve Kuraklık 2025'te Meyve Üretimini Etkileyecek
7
Bayburt’ta Yelpınar Göleti’nde su tutulmaya başlandı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor