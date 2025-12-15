Ata Tohumundan Kimyavsız Sebzeler Kent Lokantası'nda

Gazi Tarım A.Ş.'nin doğal üretimi Kent Lokantası mutfağına gidiyor

Osmangazi Belediyesi iştiraki Gazi Tarım A.Ş. tarafından ata tohumundan kimyevi gübre ve tarım ilacı kullanılmadan üretilen sebzeler, Kent Lokantası menüsünde vatandaşlara sunuluyor. Belediye, tarımsal kalkınmayı desteklemek ve kentin üretim potansiyelini artırmak amacıyla kurduğu şirket üzerinden üretimi yaygınlaştırıyor.

Gazi Tarım, mayısta yapılan protokol kapsamında Osmanlı döneminden bu yana tarıma katkı sağlayan Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 10 dönümlük arazisinde deneme üretimlerine başladı. Burada yerel tohum çeşitlerinin üretilmesi, geliştirilmesi ve korunması hedefleniyor; üretilen doğal sebziler Kent Lokantası mutfağına gönderiliyor.

Firma yaz aylarında domates ve patlıcan; kış mevsiminde ise pırasa ve ıspanak tedarik ediyor. Gazi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Arca Atay, liseyle iş birliği içinde iyi tarım uygulamalarıyla üretim yaptıklarını ve öğrencilerin pratik eğitimine katkı sağladıklarını aktardı.

Atay üretim hakkında şunları söyledi: "10 dönümde domates, biber, karpuz, kavun, mısır, patlıcan, kabak, bezelye, ıspanak gibi 110 çeşit bitkinin deneme üretimlerini yapıyoruz. Toprak çok güzel ve verimli. Buradaki üretimimizin en önemli kısmı, herhangi bir kimsayal kullanılmıyor olması. Kimyevi gübre ve tarım ilacı kullanmadık. Yanmış hayvan gübresi kullanıyoruz. Böcekler için ilaç hiç kullanmadık, herhangi bir mücadele yapmadık. Çünkü bir ekosistem var ve bu ekosistem içinde bilindiği üzere böcekler varsa onları tüketen diğer böcekler de var. Tarım ilacı kullanırsanız hepsini öldürüyorsunuz. Bırakırsanız onlar birbiriyle mücadele ediyor, doğa dengesini buluyor."

Atay, yerel tohumlarla yapılan üretimin standart hibrit ürünler kadar verimli olmasa da lezzet açısından 30 yıl öncesinin tadını sunduğunu vurguladı: "Bunların standart üretimi vardır ama lezzetli ürün verir. Hibrit kadar verimli değildir ancak 30 yıl önceki domates gibi kokar, 30 yıl önceki salatalık ya da biber gibi lezzetli olur. Bizim Kent Lokantası’na gönderdiğimiz ürünlerle yapılan yemeğin lezzeti o yüzden farklı oluyor. Doğal üretiliyor evet ama yemeğinde o yıllar öncesinin tadını bulabiliyor insanlar."

Üretim takvimine değinen Atay, "Kış sebzelerine ıspanak ile başladıklarını ve şimdi pırasa göndereceklerini" belirterek, "Salı günü pırasa yemeği çıkacak. Sonra yine ıspanak devam edecek. Eski lezzette ev yemeğini özleyenleri bekleriz. Bakla ve bezelyelerimiz yetişiyor, baharda ata tohumundan ürettiğimiz bu ürünlerimiz Kent Lokantası’nda olacak" ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise Kent Lokantası'nda günlük bine yakın kişinin yemek yediğini, menüde zeytinyağlılar, et yemekleri, çorbalar ve tatlılar gibi seçeneklerin bulunduğunu ve yöresel malzemeyle hazırlanan yemeklerin lezzetli ve uygun fiyatlı olduğunu söyledi. Aydın, Bursa’nın verimli topraklarında yetiştirilen sebzelerin ata tohumundan üretildiğine dikkat çekerek: "Sağlıklı üretim yapıyoruz. Kimsayal kullanılmayan doğal sebzeler. İnsanlar da lezzetini özlediği tatları uygun fiyata tüketsin istiyoruz. Ev yemeği tadında, ata tohumunun sunduğu eskiye özlemi gideriyoruz." dedi.

