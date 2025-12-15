DOLAR
Ayvalık’ta Turizm Sezonu İklim Değişikliğine Göre Yeniden Şekilleniyor

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, iklim krizinin turizm sezonlarını etkilediğini ve dört mevsim turizmi güçlendirme çalışmalarının hızlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:32
Ayvalık’ta Turizm Sezonu İklim Değişikliğine Göre Yeniden Şekilleniyor

Ayvalık’ta turizm sezonu iklim değişikliğine göre yeniden şekilleniyor

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, küresel iklim krizinin turizm sezonlarını doğrudan etkilediğini belirterek ilçede dört mevsim turizmin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların hızlandığını açıkladı. Son yıllarda artan sıcaklıklar ve mevsim kaymaları, yaz aylarında beklenmedik yağışlara yol açtı.

İklim değişikliğinin etkileri ve planlama gerekliliği

Uçar, bölgede yaşanan hava değişimlerinin turizm planlamasını zorunlu kıldığını hatırlatarak "Haziran ayının 15’ine kadar ciddi yağış aldıklarını" ve bu gerçeğin destinasyon yönetimine yansıtılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Kuzey Ege Bölgesi’nin iklim değişikliğinden daha az etkilenen bir alan olduğunu, bunun da Ayvalık için önemli bir avantaj sağladığını söyledi.

Uçar sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Sportif faaliyetleri de artırarak turizm sezonunu genişletmek istiyoruz. Bu yıl Eylül, Ekim ve Kasım’ın 15’ine kadar hava sıcaklıkları çok iyiydi. Deniz suyu sıcaklığı ise uzun süre 20-21 derecelerde seyretti. Turist profili değişiyor, biz de buna göre sezon planlaması yapmalıyız".

Alternatif turizm ve Kuzey Ege Destinasyonu projesi

Ayvalık Ticaret Odası olarak deniz-kum-güneş odaklı turizmin ötesine geçmek için uzun süredir çalıştıklarını belirten Uçar, gastronomi turizmi, kırmızı mercan dalış turizmi, tarihi kent dokusu, kültür ve doğa turizmi gibi alternatif başlıkları ön plana çıkardıklarını aktardı. Turizm sezonunu uzatmak için sportif etkinliklerin de artırılacağı belirtildi.

Uçar, Kültür ve Turizm Bakanı’nın erken rezervasyon ile düşük sezon-yüksek sezon tanımlarının yeniden düzenlenmesi çağrısını da önemli bulduklarını söyledi. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında Ayvalık, Edremit ve Burhaniye Ticaret Odaları ile yürütülen Kuzey Ege Destinasyonu projesinin sürdüğünü ve projenin Truva, Assos, Antandros, Cunda ve Bergama Akropolü rotasını kapsadığını belirtti. Proje kapsamında sezonun uzatılmasına yönelik somut çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Termal turizmin güçlendirilmesi için de adımlar atılıyor.

Yılbaşı beklentisi ve ulaşım avantajı

Yaklaşan yılbaşı tatiline ilişkin değerlendirmede bulunan Uçar, tatilin 4-5 güne çıkmasının Ayvalık için olumlu olacağını belirtti. Hafta sonları yoğun talep gören ilçede açık otellerin ve işletmelerin yılbaşına hazır olduğunu söyledi ve ekledi: "İstanbul, İzmir, Bursa ve Çanakkale gibi metropollere çok yakınız. Ulaşım kolaylığı büyük avantaj. Gastronomi deneyimi yaşamak isteyen tüm misafirlerimizi yılbaşında Ayvalık’a bekliyoruz".

Uçar, Ayvalık’ın Boşnak, Girit, Cunda ve Midilli mutfaklarının harmanlandığı köklü bir gastronomi kültürüne sahip olduğuna vurgu yaparak ziyaretçilerin bu lezzetleri deneyimleyebileceğini belirtti.

