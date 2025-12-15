DOLAR
Şap Salgını Kırmızı Et Fiyatlarını Yükseltti: Dana Karkas Ücretleri 600 TL'ye Dayandı

Şap salgını nedeniyle hayvan varlığı azaldı, kırmızı et fiyatları yükseldi; dana karkas kesim ücretleri eylüle göre artarak 600 TL'ye yaklaştı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:20
Şap Salgını Kırmızı Et Fiyatlarını Yükseltti: Dana Karkas Ücretleri 600 TL'ye Dayandı

Şap Salgını Kırmızı Et Fiyatlarına Yansıdı

Şap hastalığı salgını nedeniyle dana ve sığırların yaz aylarında kesime gitmesi sonucu hayvan varlığında meydana gelen azalma, kırmızı et fiyatlarında belirgin bir yükselişe yol açtı. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) verilerine göre, ülke genelinde görülen şap hastalığı hayvancılık sektöründe ağır hasar bıraktı.

Şapın yol açtığı kayıpların beside yüzde 30, süt sığırlarında yüzde 20 olduğu tahmin ediliyor. Bu kayıplar önümüzdeki birkaç yılı bile etkileyecek ölçeklerde bulunduğundan, piyasada ciddi bir dana sıkıntısı başladı ve kırmızı et fiyatlarında geçen ay başlayan yükseliş sürüyor.

Kesim Ücretlerindeki Sert Artış

Dana karkas kesim ücretleri, eylül ayına göre 125 liraya varan artışlar göstererek 600 liraya dayandı. Kasaplarda, kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında da tüketicinin ceplerini zorlayacak artışlar gözleniyor.

Dana kesimi ücreti 575 liraya yükseldi. Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 13 Aralık tarihli kesim ücretlerini yayımladı. Birliğin açıklamasına göre, yaklaşık bir ay öncesine, 14 Kasım fiyatlarına kıyasla 400 kilogram ve üzerindeki Holstein cinsi danaların karkas kesim ücretleri 80 lira artış göstererek 460 liradan 540 liraya çıktı.

Bütün Holstein cinsi danalarda kesim ücretleri 80 lira artarak; 250 kg ve altı 440 TL, 251–350 kg 500 TL, 351–400 kg 520 TL olarak güncellendi. Diğer dana ırklarında ise 85 liralık artış yaşandı ve kesim fiyatları 250 kg ve altındakilerden 400 kg ve üzerindekilere kadar 475–575 TL aralığına yükseldi.

"Kesilecek hayvan yok"

Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tunca, şap nedeniyle kesime giden büyükbaş sayısının fazlalığına işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı: "Hayvan çokluğundan fiyatlar yükseliyor. Hayvanlar şaptan kesime gidince piyasaya arz fazla oldu ve kırmızı et fiyatları bir süre stabil kaldı. Şimdi hayvan dışarıdan geliyor. Yeterli hayvan gelmeyince ve yerli hayvan talebi karşılayacak ölçüde olmayınca kırmızı et fiyatları yükselişe geçti."

Uzmanlar ve üreticiler, şap kaynaklı kayıpların sektör üzerindeki baskısının devam etmesi halinde et arzı ve fiyatlarda dalgalanmaların sürdürülebileceği uyarısında bulunuyor.

