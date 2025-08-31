DOLAR
Aroya kruvaziyeri Marmaris'e 2 bin 684 yolcu getirdi

Malta bayraklı "Aroya" kruvaziyeri, 2 bin 684 yolcu ve 1.319 personelle Marmaris Limanı'na yanaştı; turistler kent merkezini gezdi, akşam Bodrum'a hareket edecek.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 13:00
Malta bayraklı gemi limana yanaştı, turistler kent merkezini gezdi

"Aroya" isimli kruvaziyer, 2 bin 684 yolcuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Malta bayraklı ve 335 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Gemide İstanbul'dan gelen 2 bin 684 yolcu ile 1319 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi ve tarihi ile turistik yerleri ziyaret etti.

Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının Bodrum Limanı olacağı öğrenildi.

