Artık tencereyle değil taneyle alınıyor! Her biri 10 TL oldu

Artan fiyatlar ve alım gücünün düşüşü, vatandaşları kilolu değil, artık taneyle satılan ürünlere yönlendiriyor. Özellikle yaprak sarma gibi ürünlerin kilosundaki yüksek fiyatlar nedeniyle insanlar, bu ürünleri taneyle almayı tercih ediyor. Bir mobilya mağazasının restoranında yapılan bu satış modelinde, yaprak sarma taneyle satılarak 1 tanesi 10 TL olarak belirlenmiş. Bu durum, sosyal medyada geniş bir yankı buldu. İşte detaylar...





ARTAN FİYATLAR ALIM GÜCÜNÜ DÜŞÜRDÜ. TANESİ 10 TL'YE SATILIYOR

Semt pazarlarında da benzer bir durum söz konusu. Asma yaprağı almak isteyenler, kilosu 130 ila 150 TL arasında değişen yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Bu durum sosyal medya kullanıcıları arasında tepkilere neden oldu. Yapılan esprilerde, “Ekmek yanında mı geliyor?”, “5 TL ver, yarım alayım da tadına bakayım” gibi mizahi yorumlar yer aldı.





Fiyat artışlarına karşı tepki gösteren bir vatandaş, bir zincir markette asma yaprağının kilosunun 345 TL olduğunu belirtti. Ayrıca, bu yüksek fiyatlar nedeniyle 100 TL'ye tek kişi bir öğünde karnını doyurmanın zor hale geldiğini ifade etti. Fiyatların uçtuğunu ve gelecekte yarım ekmek arası çeyrek ekmek yemenin dahi zorlaşabileceğini dile getirdi. Bu durum, ekonomik zorlukların günlük hayata olan etkisini gösteren bir örneği oluşturuyor.