Artvin'de 4,8 Milyar Liralık Taşkın Koruma Projeleri Hızla Devam Ediyor

Artvin'de Taşkın Koruma Projeleri İlerliyor

Artvin Valisi Turan Ergün, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 17 taşkın koruma projesinin toplam maliyetinin yaklaşık 4,8 milyar lira olduğunu açıkladı. Vali Ergün, bu projelerin afet ve taşkın risklerini azaltmayı hedeflediğini vurgulayarak, yapılacak çalışmaların önemini belirtti.

Taşkın Koordinasyon Toplantısı

Vali Ergün, Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda gerçekleşen Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Artvin'de sel ve taşkın riskinin arttığı bir döneme girdiklerini ifade etti. Toplantıda; olası afet durumları karşısında gerekli önlemlerin konuşulacağı belirtildi.

Afetler ile mücadelenin yalnızca bir kurumun sorumluluğunda olmaması gerektiğine dikkat çeken Ergün, imar planlarının bu süreçteki rolünü de vurguladı. Ergün, "Sel riski altındaki ırmak ve dere kenarları imara açılmamalı," dedi.

Yatırımlar ve İklim Değişikliği

İklim değişikliği ile mücadele etmenin yalnızca Türkiye'nin değil, dünya çapında bir sorun olduğunu ifade eden Ergün, AFAD'ın verilerine göre geçtiğimiz yıl Türkiye'de 410 heyelan, 1140 sel ve taşkın olayı yaşandığını aktardı.

Artvin'de DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projelerde şu ana kadar 7 milyar 823 milyon 77 bin lira yatırım harcandığını ve toplamda 180 tesisin hizmete alındığını bildirdi. Ergün, 2022 yılına ait yatırım bütçesinin yarısının taşkın koruma çalışmalarına ayrıldığını belirterek, bu yıl 12 yeni projenin 2025 yatırım programına dahil edildiğini ve toplam maliyetinin 3,3 milyar lira olduğunu sözlerine ekledi.

Son olarak, Vali Ergün, kapsamlı yatırımlarla yağmurların keyifle izlenebileceği günlerin geleceğini umduğunu belirtti. Toplantıya, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve diğer ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Artvin Valisi Turan Ergün (ortada), Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda düzenlenen Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda DSİ Bölge Müdürlüğünün afet ve taşkın risklerini azaltmaya ve su yönetimini güçlendirmeye yönelik yatırımlarına ilişkin açıklama yaptı.

Artvin Valisi Turan Ergün (ortada), Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda düzenlenen Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda DSİ Bölge Müdürlüğünün afet ve taşkın risklerini azaltmaya ve su yönetimini güçlendirmeye yönelik yatırımlarına ilişkin açıklama yaptı.