ASELSAN, BIST’te İlk 1 Trilyon TL Piyasa Değerine Ulaşan Şirket

ASELSAN, BIST 100'de Tarihi Eşiği Aştı

Türkiye'nin savunma teknolojisi öncüsü ASELSAN, Borsa İstanbul'da endekslere dahil şirketler arasında piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu. Şirketin bu başarısında teknoloji odaklı üretim gücü, sürdürülebilir AR-GE yaklaşımı ve ihracat ağırlıklı strateji belirleyici rol oynadı.

Piyasa Değeri ve Hisse Performansı

ASELSAN'ın hisse fiyatı yıla 72,50 lira seviyesinden başladı ve takip eden aylarda yükseliş göstererek bugün itibarıyla 220,80 liraya ulaştı. Bu yükselişle birlikte ASELSAN, Borsa İstanbul'da endekslere dahil şirketler arasında piyasa değeriyle zirveye yerleşti.

Piyasalarda kısa ve orta vadeli risklerde azalma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indirimi beklentisi ve küresel ölçekte Fed'in faiz indirimi döngüsüne başlaması risk iştahını artırdı. Bu süreçte BIST 100 endeksi de 26 Ağustos'ta 11.605,30 puan ile rekor kırdı.

aselsaneXt Programı ve Strateji

ASELSAN, 2024'te uygulamaya koyduğu aselsaneXt programıyla güçlü bir ivme yakaladı. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Akyol tarafından açıklanan bu vizyon çerçevesinde üç ana hedef öne çıkıyor: alanında en iyi ürünleri yapmak, oyun değiştirici teknolojiler geliştirmek ve ihracat odaklı büyümek. ASELSAN, 2030 hedefi olarak dünya çapında savunma sanayisinin ilk 30 şirketi arasına girmeyi amaçlıyor.

Yüksek Teknoloji Üretimi ve Ürün Portföyü

ASELSAN, AESA teknolojisine sahip yeni nesil radarlar, elektro-optik sistemler, elektronik harp sistemleri ve yapay zeka destekli çözümler gibi yüksek teknoloji alanlarında üretim yapıyor. Şirketin teknoloji portföyüne örnek ürünler arasında MURAD Radarı, ASELFLIR-600, Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemleri ve çeşitli radar sistemleri yer alıyor.

AR-GE Harcamaları ve Teknolojik Derinlik

ASELSAN, teknolojik derinliğini artırmak için AR-GE harcamalarını her yıl yükseltiyor. Şirketin AR-GE harcaması 2020'de 500 milyon dolar seviyesindeyken, 2024'te 1 milyar dolara yaklaşmış durumda. Bazı ürünlerde kilogram başına ihracat değeri 20 bin doları aşarak şirketin katma değerini gösteriyor.

Finansal Göstergeler ve Getiri

ASELSAN hisseleri, 2024 başından bu yana yatırımcısına dolar bazında yüzde 247 getiri sağladı. Aynı dönemde Dow Jones Savunma Endeksinin getirisi yaklaşık yüzde 61 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin hasılatı 2022-2024 döneminde yüzde 25 artarken, 2024'teki hasılat artışı yüzde 13 oldu.

İhracat, 304 milyon dolardan 508 milyon dolara yükseldi. Net kar 2023'te 10,5 milyar lirayken, 2024'te yüzde 45 artışla 15,2 milyar liraya çıktı. Bu yılın ilk yarısında hasılat yüzde 11 artışla 53,7 milyar lira, net kar ise yüzde 30 artışla 6,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Sözleşmeler, İhracat ve Bakiye Siparişler

ASELSAN, geçmiş yıllarda ortalama yıllık 2 milyar dolar sözleşme imzalarken; 2023'te 5 milyar dolar, 2024'te 6,5 milyar dolar tutarında sözleşme kaydetti. 2025'in ilk 6 ayında ise 2,8 milyar dolar yeni sözleşme imzalandı.

İhracat sözleşmeleri yıllık ortalama 350 milyon dolar seviyesindeyken, bu rakam 2023'te 600 milyon dolara, 2024'te 1 milyar dolara yükseldi. 2025'in ilk yarısında ise 1,3 milyar dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzalandı. ASELSAN'ın bakiye siparişleri 16 milyar dolar ile tarihi zirveye çıktı.

Yatırımlar ve Seri Üretim Altyapısı

2022-2024 döneminde yatırım harcamalarında yüzde 27 artış görüldü. 2024 itibarıyla seri üretim altyapılarını güçlendirme amaçlı yatırımlar 100 milyon dolardan 250 milyon dolara çıkarıldı. Şirket, 1,5 milyar dolar büyüklüğündeki Oğulbey Teknoloji Üssü yatırımıyla yeni yerleşkesinde ÇELİKKUBBE projesinin bileşenlerini yüksek adetlerde üretecek kapasiteyi hedefliyor.

ASELSAN'ın Borsa Pozisyonu ve İlk 10

ASELSAN, aynı zamanda BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi kapsamında da zirvede yer alıyor. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 10 şirketin piyasa değerleri şu şekilde:

ASELSAN 1.000.500.000.000

GARANTİ BBVA 604.800.000.000

Türk Hava Yolları 455.400.000.000

Koç Holding 452.150.000.000

Enka İnşaat 447.000.000.000

Tüpraş 383.430.000.000

Türkiye İş Bankası (C) 364.750.000.000

Ford Otomotiv 360.000.740.000

Akbank 338.000.000.000

ASELSAN, yüksek teknoloji üreten ve ihracata odaklanan yapısıyla hem yerli hem yabancı yatırımcıların ilgisini çekerken, finansal performans ve sözleşme dinamikleriyle Borsa İstanbul'da yeni bir dönemin sembollerinden biri haline geldi.