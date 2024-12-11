ASELSAN'dan 30,7 Milyon Dolarlık İhracat Sözleşmesi

ASELSAN, Savunma Alanında Yeni Bir Sözleşmeye İmza Attı

ASELSAN, yurt dışındaki müşterileri için kritik savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 30 milyon 668 bin 376 dolar değerinde bir satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma kapsamında dost-düşman tanıma, elektro-optik sistemler, uzaktan komutalı stabilize silahlar ve haberleşme sistemleri yer almaktadır.

Kamuya Aydınlatma Platformu Açıklaması

ASELSAN, Kamuya Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, bu yeni iş ilişkisini resmen duyurdu. Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "ASELSAN, yurt dışı müşterilerinin son kullanımına yönelik dost-düşman tanıma, elektro-optik, uzaktan komutalı stabilize silah ve haberleşme sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 30 milyon 668 bin 376 dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır.”