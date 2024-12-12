DOLAR
34,87 0%
EURO
36,72 -0,27%
ALTIN
3.011,4 1,15%
BITCOIN
3.516.323,34 0,45%

ASELSAN'dan Büyüme Hedefi: 2030'a Kadar Dünyanın En Büyük 30 Savunma Şirketinden Biri Olmak

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Take Off İstanbul'da 2030'a kadar global savunma sektöründe önemli bir yer edinme hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 18:12
ASELSAN'dan Büyüme Hedefi: 2030'a Kadar Dünyanın En Büyük 30 Savunma Şirketinden Biri Olmak

ASELSAN'dan Büyüme Hedefi: 2030'a Kadar Dünyanın En Büyük 30 Savunma Şirketinden Biri Olmak

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Take Off İstanbul etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Oyun değiştiren teknolojiler üretmek istiyoruz ve uluslararası işbirlikleri üzerinden ihracata yönelik bir şekilde büyümek istiyoruz" dedi. Akyol'un hedefi, 2030 yılına kadar dünyadaki en büyük 30 savunma şirketinden biri olmaktır.

Take Off İstanbul Etkinliği

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen Take Off İstanbul etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin yürütücülüğünde düzenleniyor. ASELSAN Genel Müdürü Akyol, "Savunma Ekosisteminin Gücüyle Ezber Bozan Teknolojiler" başlıklı oturumda yer aldı. Etkinliğin, ulusal teknoloji hamlesinde önemli bir işlevi olduğunu vurguladı.

ASELSAN'ın İnovasyon Vurgusu

Akyol, ASELSAN'ın başarılı olabilmesi için teknolojik inovasyona ayak uydurmasının şart olduğunu belirtti. "Küçük ve orta ölçekli işletmeler, girişimciler, startuplar ve üniversiteler, ekosistemimizin gelişmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi. O, dünyada AR-GE bütçesinin %44'ünün startup şirketlerine ayrıldığını ifade etti.

Gelişmeler ve Yatırımlar

ASELSAN'ın yaklaşık 30 yıldır yatırım yaptığı Çelik Kubbe sistemine değinen Akyol, bu alanda birçok farklı teknolojinin geliştirildiğini belirtti. "Radar teknolojisinden iletişim sistemlerine kadar çeşitli alanlarda büyük ilerlemeler kaydettik" dedi.

İç Pazar Destekleri ve Gelecek Vizyonu

Akyol, iç pazarda 3 binden fazla tedarikçi ile çalıştıklarını ve onların işlerini desteklediklerini bildirdi. ASELSAN’ın 50'den fazla spin-out şirket kurduğunu ve bu firmalara önemli destekler sağladığını aktardı.

ASELSAN Next Programı

Yeni dönüşüm programları arasında yer alan ASELSAN Next, şirketin temel stratejisi haline geldi. Akyol, bu programın beş ana ayağı olduğunu söyledi: Yetenek, hız, teknoloji üretimi, seri üretim ve işletme. ASELSAN, bu süreçle birlikte tüm ekosistemini büyütmeyi hedefliyor.

Sonuç olarak, Akyol, "Uluslararası işbirlikleri ve inovasyona dayalı bir büyüme stratejisiyle ASELSAN, 2030’a kadar uluslararası savunma sahasında lider konuma gelmeyi hedefliyor" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ASELSAN'dan Büyüme Hedefi: 2030'a Kadar Dünyanın En Büyük 30 Savunma Şirketinden Biri Olmak
2
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Tarihi Gün: İlk Reaktör 2025'te Deneme Üretimine Alınıyor
3
Rosneft CEO'su Seçin: Altın, Doların En Büyük Rakibi Olacak
4
Milyonlarca emeklinin beklediği tarih geldi! 5000 TL ikramiye için takvim açıklandı: İşte numaraya göre ödeme takvimi
5
Çin'in Ekonomik Çalışma Konferansı Sonuçlandı: Gelecek Yıl İçin Beklentiler Belli Oldu
6
Türkiye'ye 10 Ayda 8,5 Milyar Dolar Uluslararası Doğrudan Yatırım
7
ABD Üretici Fiyat Endeksi Kasım'da Artış Gösterdi

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor