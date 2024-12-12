ASELSAN'dan Büyüme Hedefi: 2030'a Kadar Dünyanın En Büyük 30 Savunma Şirketinden Biri Olmak

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Take Off İstanbul etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Oyun değiştiren teknolojiler üretmek istiyoruz ve uluslararası işbirlikleri üzerinden ihracata yönelik bir şekilde büyümek istiyoruz" dedi. Akyol'un hedefi, 2030 yılına kadar dünyadaki en büyük 30 savunma şirketinden biri olmaktır.

Take Off İstanbul Etkinliği

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen Take Off İstanbul etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin yürütücülüğünde düzenleniyor. ASELSAN Genel Müdürü Akyol, "Savunma Ekosisteminin Gücüyle Ezber Bozan Teknolojiler" başlıklı oturumda yer aldı. Etkinliğin, ulusal teknoloji hamlesinde önemli bir işlevi olduğunu vurguladı.

ASELSAN'ın İnovasyon Vurgusu

Akyol, ASELSAN'ın başarılı olabilmesi için teknolojik inovasyona ayak uydurmasının şart olduğunu belirtti. "Küçük ve orta ölçekli işletmeler, girişimciler, startuplar ve üniversiteler, ekosistemimizin gelişmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi. O, dünyada AR-GE bütçesinin %44'ünün startup şirketlerine ayrıldığını ifade etti.

Gelişmeler ve Yatırımlar

ASELSAN'ın yaklaşık 30 yıldır yatırım yaptığı Çelik Kubbe sistemine değinen Akyol, bu alanda birçok farklı teknolojinin geliştirildiğini belirtti. "Radar teknolojisinden iletişim sistemlerine kadar çeşitli alanlarda büyük ilerlemeler kaydettik" dedi.

İç Pazar Destekleri ve Gelecek Vizyonu

Akyol, iç pazarda 3 binden fazla tedarikçi ile çalıştıklarını ve onların işlerini desteklediklerini bildirdi. ASELSAN’ın 50'den fazla spin-out şirket kurduğunu ve bu firmalara önemli destekler sağladığını aktardı.

ASELSAN Next Programı

Yeni dönüşüm programları arasında yer alan ASELSAN Next, şirketin temel stratejisi haline geldi. Akyol, bu programın beş ana ayağı olduğunu söyledi: Yetenek, hız, teknoloji üretimi, seri üretim ve işletme. ASELSAN, bu süreçle birlikte tüm ekosistemini büyütmeyi hedefliyor.

Sonuç olarak, Akyol, "Uluslararası işbirlikleri ve inovasyona dayalı bir büyüme stratejisiyle ASELSAN, 2030’a kadar uluslararası savunma sahasında lider konuma gelmeyi hedefliyor" diyerek konuşmasını sonlandırdı.