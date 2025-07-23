ASELSAN, IDEF 2025'te Yeni Hava Savunma Sistemlerini Tanıttı

ASELSAN IDEF 2025’te Yenilikçi Sistemlerini Sergiledi

ASELSAN, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı olan IDEF 2025'te, EJDERHA, GÖKTAN, KORAL 200, TURAN ve GÜRZ Hava Savunma Sistemlerini tanıttı.

Bu sistemler, modern hava savunma ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlandı ve katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. ASELSAN Genel Müdürü, yeni sistemlerin savunma sanayisine katkılarının yanı sıra, yerli üretimle Türkiye'nin askeri gücünü artıracağını vurguladı.

IDEF 2025, savunma sanayii alanında en önemli fuarlardan biri olarak öne çıkarken, ASELSAN'ın tanıttığı sistemlerin uluslararası arenada da büyük bir yer edineceği bekleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında “Oyun Değiştirici Yeni Nesil Harp Sistemleri Lansman Töreni” başlığıyla, ASELSAN’ın bugün ilk kez paylaştığı, GÖKTAN 100 (Satıhtan atılan TOLUN), EJDERHA/AD 200 Yüksek Güçlü Elektromanyetik Anti-İHA Karşı Tedbir Sistemi, KORAL 200 ve TURAN Haberleşme Sistemi, GÜRZ İnsansız Hava Savunma Sistemlerinin tanıtımı gerçekleştirildi. Lansmana, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (solda) ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol (sağda) da katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında “Oyun Değiştirici Yeni Nesil Harp Sistemleri Lansman Töreni” başlığıyla, ASELSAN’ın bugün ilk kez paylaştığı, GÖKTAN 100 (Satıhtan atılan TOLUN), EJDERHA/AD 200 Yüksek Güçlü Elektromanyetik Anti-İHA Karşı Tedbir Sistemi, KORAL 200 ve TURAN Haberleşme Sistemi, GÜRZ İnsansız Hava Savunma Sistemlerinin tanıtımı gerçekleştirildi. Lansmana, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (solda) ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol (sağda) da katıldı.