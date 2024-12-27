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ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma Radar Sözleşmesi İmzaladı

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam 170 milyon dolarlık hava savunma radar sistemleri sözleşmesi imzaladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 15:57
ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma Radar Sözleşmesi İmzaladı

ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı Yeni Bir İş Birliğine İmza Attı

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Radar Sistemleri tedariki için toplam değeri 170 milyon 970 bin 527 dolar ve 1 milyar 954 milyon 398 bin 891 lira olan önemli bir sözleşme imzalandı.

ASELSAN, bu yeni iş ilişkisini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurdu. Yapılan açıklamada, Hava Savunma Radar Sistemleri'nin tedarikiyle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

Söz konusu sözleşme kapsamındaki teslimatların 2026 ile 2031 yılları arasında gerçekleştirileceği bilgisi verildi. Bu durum, hem ASELSAN hem de Savunma Sanayii Başkanlığı için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

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