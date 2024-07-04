Asgari ücret zammında sürpriz zamma yeşil ışık! Meclis onayladı: Yeni rakam oh çektirecek





3 Temmuz 2024'te TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verileri ilk altı aylık enflasyon farkını belirleyecek, memur ve emeklilere yönelik Temmuz ayı ayarlamalarını şekillendirecek ve dikkatleri asgari ücrete yoğunlaştıracak. Artan enflasyona tepki olarak 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrette artışlar görüldü ancak enflasyonla mücadele kapsamında 2024 yılı için herhangi bir geçici artış planlanmadı. Ancak elektrik fiyatlarındaki yüzde 38'lik artış tepkilere neden oldu ve asgari ücrete geçici bir zam yapılması yönündeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asgari ücrete geçici zam yapılmasını öngören yasa tasarısını Meclis'e sunması sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Asgari Ücret 2024: 2. Ara Zam Talebi

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, asgari ücrete geçici zam yapılması çağrısında bulunan Asgari Ücret Kanun Teklifi teklifini sundu. 26 Haziran 2024'te Meclis'e sunulan tasarı, onaylandığı takdirde asgari ücretin 1 Ağustos 2024'ten itibaren 32 bin TL'ye yükseltilmesini hedefliyor. Tasarı ilk olarak komisyonda incelenecek ve çoğunluğun onayının ardından görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine gelecek.

Milletvekillerinin çoğunluğunun onayının alınmasının ardından Türkiye'de asgari ücret, 1 Ağustos 2024'ten itibaren 17.002 TL'den 33.000 TL'ye çıkacak. Asgari ücretliler, bu önemli maaş artışına ilişkin Meclis'ten gelecek olumlu gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyor.







MADDE 1: 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'de asgari ücret 32.000 TL olarak belirlendi.

MADDE 2: Bu mevzuatla belirlenen asgari ücret, işverenlerin çalışanlarına ödemekle yükümlü olduğu en düşük ücreti temsil etmekte olup, bu eşiğin altında ödeme yapılması yasaktır.



MADDE 3: Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 4: Bu Kanunda belirtilen hükümlerin uygulanmasından Cumhurbaşkanı sorumludur.



Yeni asgari ücret düzenlemesinin yakın zamanda uygulamaya konması, Türkiye'deki pek çok çalışan açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu tasarının onaylanması enflasyonla mücadelede önemli bir önlem olarak görülüyor.