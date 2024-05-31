Asgari ücrete temmuz zammı ayarı! Yeni rakam az önce sızdırıldı

Ekonomik zorluklarla mücadele etmeye çalışan asgari ücretliler maaş zammının netleşmesini beklerken maaş zamları ile ilgili öyle bir bilgi geldi ki duyanlar şok oldu. Detaylar haberimizde…







ASGARİ ÜCRET TEMMUZ’DA 21.000 TL OLACAK! KULİSLER ÇALKALANDI

Ülkemizde yaşayan milyonları aşkım asgari ücretli çalışanın yüzünü güldürecek haber sonunda geldi. Ayrıntılar haberimizde…

YENİ ASGARİ ÜCRETTE BOMBA KULİS. TEMMUZ’DA ASGARİ ÜCRET 21.000 TL OLACAK İDDİASI KULİSLERİ ÇALKALADI.

Asgari ücrette geçici bir artış olacak mı? Asgari ücretli işçi sayısı 8 milyonun altında. Sadece bu soru. Temmuz ayına yaklaşırken asgari ücrete ikinci bir artış yapılması gündemde kalmaya devam ediyor. Asgari ücret artışına ilişkin son perde arkası bilgiler milyonları heyecanlandıracak. Asgari ücret artışına ilişkin son dakika gelişmeleriyle patlayıcı karar açıklandı. Görünüşe göre Bakan Şimşek ve Işıkhan da aynı görüşte. Asgari ücret temmuz ayında 21 bin TL'ye çıkacak İşte son haberin detayları...

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz özellikle emekliler ve asgari ücretliler için oldukça zor bir döneme neden oldu. Ücretleriyle geçim sıkıntısı çeken asgari ücretli işçiler, yüksek yaşam maliyetleri ve enflasyon nedeniyle zor günler geçirdiklerini söylerken, aynı zamanda hükümetten yeni bir zam bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücrette geçici bir artış olmayacağını söylese de umut sürüyor. Çünkü perde arkası raporlar, hükümetin iddialarının aksine asgari ücretin temmuz ayında geçici olarak artırılacağını gösteriyor. Yeni sahne arkası içgörüleri de milyonlarca çalışanı heyecanlandıracak. Çünkü geçici asgari ücret artışı yeniden gündemde.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ’DA 21.000 TL OLABİLİR

Asgari ücretin artırılmasına ilişkin son dönemde yeni bir lobicilik gündemi gündeme geldi. SGK uzmanları hükümete yakın kaynaklardan aldıkları bilgileri aktardı. Asgari ücretin artırılmasına yönelik yeni çalışmaların olduğu göz önüne alındığında SGK uzmanları, asgari ücretin temmuz ayında 21 bin 320 TL'ye çıkacağını düşünüyor. Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, ciddi bir kriz nedeniyle asgari ücrete ilişkin yeni formüller tartışılmaya başlandı.

İKİ BAKAN ANLAŞTIĞI İDDİASI

SGK uzmanlarına göre asgari ücrette geçici artışa ilişkin yeni hamleler var. Maliye ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan arasında asgari ücretin artırılması konusunda yeni bir toplantı yapıldığı bildirildi. Satın alma gücü ve enflasyonun değerlendirildiği toplantı sonunda Temmuz ayında fiyatların artırılması kararı alındı. Araz'da asgari ücrete yapılan artışın 4000 TL'yi aşacağı söyleniyor. Bu nedenle yeni asgari ücretin en az 21.320 TL olmasına karar verildi.

NOT: Bu asgari ücret artış açıklaması Kulis bilgileri içermektedir. Hükümetin bu konuda adım atıp atmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Bu haber tamamen tahminler içermektedir.