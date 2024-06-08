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Asgari ücretli çalışanlara son dakika şoku! Maaşı 17 bin TL olanlar...

Hükümet asgari ücrete zam yapılmayacağı konusunda ısrar etse de şaşırtıcı bir iddianın ortaya atıldığı görüldü. Talep üzerine "Zam olacak mı?" diye sormaya başladılar.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 13:37
Asgari ücretli çalışanlara son dakika şoku! Maaşı 17 bin TL olanlar...

Asgari ücretteki geçici artışa ilişkin tartışmalar halen devam ediyor. Milyonlarca kişi asgari ücrete geçici zam çağrısında bulunurken yeni bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi.

Gazeteci Saygı Öztürk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, Birleşmiş Milletler Uluslararası Örgütü'nün (ILO) 112. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak için Cenevre'ye gideceğini bildirdi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı, DİSK yetkilileri ile işveren sendikası yetkililerinin de Cenevre'de hazır bulunacağını söyleyen Öztürk, "Bugün ve bu akşam mini bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu mini zirvede detaylı bilgilerin yer alacağı, diğer konuların yanı sıra asgari ücrete yapılan zamlar da konuşulacak“ şeklinde konuştu.

Asgari ücretli çalışanlara son dakika şoku

Türk-İş'in bu toplantıya çok iyi hazırlandığını söyleyen Saygı Öztürk, "Asgari ücret miktarının en az 18 bin TL gibi bir rakam olmasını istediler ve yılda iki kez belirlenmesini istediler. Bakalım 7 ayda neler değişti, bunları göreceğiz. Kızılcahamam'da asgari ücretin zam artışı konuşuldu ama Türk-İş'in de işçiler adına bir talebi var. Ne kadar etkili olduğunu göreceğiz" dedi. Öztürk, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Rakamlar belli, asgari ücret 17 bin TL oldu ama enflasyondan kaynaklanan kayıp 3 bin TL. Yıllık enflasyon yüzde 75. Ayrıca asgari ücrette 6 milyon kayıp var. İşçiler bu dikkate alınmalıdır"

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