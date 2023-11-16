Asgari ücrette beklentileri yıkan açıklama: O rakamları beklemeyin

Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyordu! Asgari ücrette beklenen artışlar olmayabilir! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET ZAMLARIYLA İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda hükümetten yetkililer, iş veren ve 4 işçi yer alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretlerle ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Her zaman dile getirdiğimiz gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek bizim temel ilkemiz. Bu şekilde planlama içindeyiz. İki tarafı da dinleyeceğiz. Sosyal diyalog en önemli iletişim aracı. Sosyal diyalogla çalışmalara başlayacağız. Çalışma hayatı ile ilgili problemler varsa, biz bu sorunların çözülmesi için çabalayacağız.' OVP ile birlikte 2023 senesi enflasyon tahmini yüzde 65 olarak açıklanmış ve önceki programla yüzde 13.8 olarak açıklanan 2024 enflasyonu OVP ile yüzde 33 olarak açıklandı. İstanbul Ticaret Odası Şekib Avdagiç asgari ücretin yüzde 33 oranında artırılması gerektiğini belirtti. Asgari ücretli milyonlarca vatandaş da taleplerini söyledi. Vatandaşlar şu sözlere yer verdi; 'Asgari ücret yükselince bütün ürünlere zam geliyor.





Asgari ücret 2 bin TL'deyken geçim vardı, yükseltmeyip zam yapmasınlar daha iyi olur.' Gazeteci Fatih Portakal ise asgari ücretle ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Çalışanların yüzde 70'i asgari ücretle çalışıyor. 1 Aralık tarihinde görüşmeler başlayacak. Hangi aralıkta olur acaba? Dün bana söylenen net asgari ücret rakamının 16 bin 500 TL ile 16 bin 900 TL arasında olması. İşçi ve işveren birleşiyor ama son sözü hükümet söylüyor. Konuştuğum bazı kişiler 20 bin TL, 18 bin TL falan beklemesin. Öyle bir zam yok. Çünkü işveren de maliyet hesaplaması yapıyor. 16 bin 500 TL ile 16 bin 900 TL aralığında olacak. Asgari ücretli ilk zamlı maaşını Şubat ayında alacak. Açlık sınırı şu an 13 bin TL, yoksulluk sınırı 45 bin TL. Bir de yüzde 27 vergi dilimleri var. 2024 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği de merak konusu. Kulis bilgilerine göre enflasyon düşüşe geçtiği için Temmuz ayında ara zam yapılmayacak.' Orta Vadeli Program kapsamında yüzde 65 olan enflasyon tahminleri 6 aylık vadede yüzde 37.76 olarak tahmin ediliyor. Bu oran olursa asgari ücret 15 bin 707 TL olarak belirlenecek. Brüt asgari ücret 18 bin 479 TL olurken 15 bin 762 TL veren işverene maliyeti 21 bin 713 TL olacak. Yüzde 10-15 arlığında refah payı verilip yüzde 50 zam yapılması tahmin ediliyor. Bu şekilde asgari ücretin 17 bin 103 TL olması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşuyor ve hükümetten beş kişi, işçi ve işverenler yer alıyor. Komisyonda oy çokluğuyla asgari ücret belirleniyor. Eğer oy birliği sağlanamazsa başkan çoğunluğa göre karar veriyor. Güncel olarak asgari ücret brüt 13 bin 414 TL 50 kuruş, net 11 bin 402 TL 32 kuruş olarak ödeniyor. Asgari ücret işverene 15 bin 762 TL olarak mâl oluyor.