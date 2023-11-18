Asgari ücrette flaş gelişme! Açıklanmasına günler kala çok kötü haber geldi

SGK uzmanından açıklama. 2024 zamları ne olacak? Yeni maaşlar ne kadar olacak memur, emekli, işçi..

Asgari ücrette flaş gelişme! Açıklanmasına günler kala çok kötü haber geldi
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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 yılında emekli maaşlarına ve asgari ücrete yapılacak zamla ilgili endişe verici bir senaryo çiziyor. Erdursun'a göre, enflasyonun etkisi altında ezilen emekli vatandaşlar ve asgari ücretle geçimini sağlayan çalışanlar, yeni yılın başında beklenen zamla birlikte daha zorlu bir ekonomik durumla karşılaşabilirler. Erdursun'un öngörüsüne göre, 2024 yılı itibariyle en düşük emekli ve asgari ücret alan kişilerin sayısında artış yaşanacak ve bu durum, ekonomik olarak en zor durumda olan kesimlerin bir araya gelmesine neden olacak. İşte detaylar...

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SGK UZMANI ERDURSUN'DAN 2024 ZAMMI AÇIKLAMASI

Özellikle Ocak ayında yapılacak zam sonrasında, asgari ücretle geçinen ve en düşük emekli aylığına sahip olan bireylerin sayısında önemli bir artış yaşanması bekleniyor. Erdursun'un ifadesine göre, bu durum ekonomik açıdan en zorlu şartlarda olan kesimleri bir araya getirerek en düşük gelire sahip vatandaşların sayısının artmasına neden olacak.

Erdursun, "En dipte birleşme olacak!" ifadesiyle, düşük gelir grubundaki bireylerin sayısındaki artışın, ekonomik sıkıntıları derinleştireceği ve bu kesimlerin daha zorlu bir mali durumla karşı karşıya kalacakları uyarısını yapıyor. Bu durum, emekliler ve asgari ücretle geçinen çalışanlar için maddi zorlukların artmasına ve ekonomik belirsizliğin daha da derinleşmesine neden olabilir.

Erdursun'un çizdiği bu kötü senaryo, özellikle düşük gelirli kesimlerin mali durumlarının daha da zorlaşabileceği bir tabloyu öne çıkarmaktadır. Bu nedenle, vatandaşların ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeleri ve mali planlamalarını bu çerçevede güncellemeleri önem arz etmektedir.

para

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 yılında emekli maaşlarına ve asgari ücrete yapılacak zamla ilgili endişe verici bir senaryo çiziyor. Erdursun'a göre, enflasyonun etkisi altında ezilen emekli vatandaşlar ve asgari ücretle geçimini sağlayan çalışanlar, yeni yılın başında beklenen zamla birlikte daha zorlu bir ekonomik durumla karşılaşabilirler. Erdursun'un öngörüsüne göre, 2024 yılı itibariyle en düşük emekli ve asgari ücret alan kişilerin sayısında artış yaşanacak ve bu durum, ekonomik olarak en zor durumda olan kesimlerin bir araya gelmesine neden olacak.

Özellikle Ocak ayında yapılacak zam sonrasında, asgari ücretle geçinen ve en düşük emekli aylığına sahip olan bireylerin sayısında önemli bir artış yaşanması bekleniyor. Erdursun'un ifadesine göre, bu durum ekonomik açıdan en zorlu şartlarda olan kesimleri bir araya getirerek en düşük gelire sahip vatandaşların sayısının artmasına neden olacak.

Erdursun, "En dipte birleşme olacak!" ifadesiyle, düşük gelir grubundaki bireylerin sayısındaki artışın, ekonomik sıkıntıları derinleştireceği ve bu kesimlerin daha zorlu bir mali durumla karşı karşıya kalacakları uyarısını yapıyor. Bu durum, emekliler ve asgari ücretle geçinen çalışanlar için maddi zorlukların artmasına ve ekonomik belirsizliğin daha da derinleşmesine neden olabilir.

Erdursun'un çizdiği bu kötü senaryo, özellikle düşük gelirli kesimlerin mali durumlarının daha da zorlaşabileceği bir tabloyu öne çıkarmaktadır. Bu nedenle, vatandaşların ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeleri ve mali planlamalarını bu çerçevede güncellemeleri önem arz etmektedir.

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