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ASO Başkanı Ardıç: Ankara, Sanayi Dönüşümünde Liderlik Potansiyeline Sahip

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Ankara'nın sanayide dönüşümde liderlik yapabileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 10:53
ASO Başkanı Ardıç: Ankara, Sanayi Dönüşümünde Liderlik Potansiyeline Sahip

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, şehrin sanayi dönüşümünde önemli bir liderlik rolü üstlenebileceğini ifade etti. Ardıç, "Sanayi-devlet-üniversite işbirliğinde, güçlü ekosistemle potansiyelimizi harekete geçirelim" diyerek Ankara'nın konumuna dikkat çekti.

Ardıç, Dubai Future Foundation tarafından yayımlanan "Gelecek Fırsatları Raporu: Global 50" üzerine yaptığı değerlendirmede, Sanayi Devrimi'nin yeni aşamasının yapay zeka, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi ve biyoteknoloji gibi alanlarda şekillendiğini belirtti. Ülkenin bu dönüşümü iyi okumak zorunda olduğunu vurguladı.

Raporda öne çıkan başlıkların, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji ekosistemini yeniden şekillendirecek kritik konular arasında yer aldığını dile getiren Ardıç, "Yenilikçi düşünceye, dijitalleşmeye ve sürdürülebilirliğe öncelik vererek küresel rekabet gücümüzü artırmalıyız" dedi.

Ardıç, Türkiye'nin, üretim gücünü çağın gereklilikleriyle birleştirerek dönüşüm sürecini fırsata çevirebilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Başta yüksek teknolojide öncü olan Ankara'mız olmak üzere, güçlü üretim altyapısı ve beşeri sermayesiyle bu dönüşüme liderlik edebiliriz. Sanayi-devlet-üniversite işbirliği ile bu potansiyelimizi hayata geçirelim" şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesinin önemli bir yol haritası sunduğunu ifade eden Ardıç, bu hedeflere ulaşmak için etkin ve kararlı politikaların uygulanması gerektiğini de vurguladı.

Ardıç, "Teknolojik gelişmişlikte ülkemizin lideri olan, yüksek teknolojili ihracatta %12 pay ile öncü durumda bulunan Ankara, AR-GE harcamalarında da ilk sıradadır. Savunma sanayisi, medikal teknoloji ve yenilenebilir enerji gibi stratejik sektörlerde Ankara'nın önemi her geçen gün artıyor" diyerek şehrin güçlü yönlerini öne çıkardı.

Son olarak, Ardıç, başkentteki sanayi ve teknoloji potansiyelini artırmak için vizyoner sanayicilerle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

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