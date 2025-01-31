DOLAR
35,86 -0,21%
EURO
37,24 0,36%
ALTIN
3.227,54 -0,42%
BITCOIN
3.751.357,66 0,55%

ASO Başkanı Ardıç'tan AB Rekabetçilik Raporuna Değerlendirme

ASO Başkanı Seyit Ardıç, AB'nin Rekabetçilik Pusulası Raporu'nu değerlendirerek KOBİ'lerin fırsatlar elde edebileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:25
ASO Başkanı Ardıç'tan AB Rekabetçilik Raporuna Değerlendirme

ASO Başkanı Ardıç, AB Komisyonunun "Rekabetçilik Pusulası Raporu"nu değerlendirdi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yayımlanan "Rekabetçilik Pusulası Raporu"na yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Ardıç, AB’nin ekonomik dönüşümüne hazırlıklı olan KOBİ’lerin bu süreci fırsata çevirebileceğini vurguladı.

Raporda Neler Var?

Yazılı açıklama yapan Ardıç, raporda AB’nin rekabetçilikte neden Çin ve ABD karşısında geride kaldığı ve olası riskler hakkında detaylı bilgilerin yer aldığını belirtti. İnovasyon, düşük karbonlu üretim ve bağımlılıkları azaltmaya yönelik stratejilerin ekonomik dönüşümde kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

KOBİ’ler İçin Önemli Vurgular

Ardıç, özellikle AB ekonomisinin motoru olan KOBİ'ler üzerindeki baskıların hafifletileceğine dair önemli kararların raporda yer aldığını ifade etti. Sürdürülebilirlik raporlamasının hafifletilmesinin yanı sıra, AB taksonomisinin küçük işletmeler için daha esnek hale getirilmesinin KOBİ'lerin bürokratik ve mali yüklerini önemli ölçüde azaltacağını belirtti.

Bu değişimlerin KOBİ'leri daha esnek ve rekabetçi kılacağına inanan Ardıç, "İhracatımızın yüzde 40'ını gerçekleştirdiğimiz AB'nin ekonomik dönüşümüne hazırlıklı olan KOBİ'lerimiz bu süreci fırsata çevirebilir. Firmalarımızın rekabetçiliğini artırması ve dönüşüme uyum sağlaması artık bir zorunluluktur" dedi.

ASO'nun Destek Çalışmaları

Ardıç, ASO olarak KOBİ'lerin güçlü bir rekabetçi yapıya kavuşması için çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürdüklerini ifade etti. Üye firmalara proje, faaliyet ve iştirakler aracılığıyla destek ve yönlendirmelerin artırılacağını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KAGİDER Toplantısında Kadın Girişimciliği Destekleyen Stratejiler Paylaşıldı
2
ATO Başkanı Baran'dan İşletmelere Destek Talebi
3
Yeni yılda ÖTV'siz sıfır araçlar listesi! Listeye bakanın başı dönecek
4
Gümrük Vergisiz İthalat Kontenjanları Belirlendi
5
Brent Petrol Fiyatı 74,81 Dolar Seviyesinde Sabitlendi
6
VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yatay Başladı
7
Bakan Şimşek'ten Dış Ticaret Açığı Değerlendirmesi

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir