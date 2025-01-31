ASO Başkanı Ardıç'tan AB Rekabetçilik Raporuna Değerlendirme

ASO Başkanı Ardıç, AB Komisyonunun "Rekabetçilik Pusulası Raporu"nu değerlendirdi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yayımlanan "Rekabetçilik Pusulası Raporu"na yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Ardıç, AB’nin ekonomik dönüşümüne hazırlıklı olan KOBİ’lerin bu süreci fırsata çevirebileceğini vurguladı.

Raporda Neler Var?

Yazılı açıklama yapan Ardıç, raporda AB’nin rekabetçilikte neden Çin ve ABD karşısında geride kaldığı ve olası riskler hakkında detaylı bilgilerin yer aldığını belirtti. İnovasyon, düşük karbonlu üretim ve bağımlılıkları azaltmaya yönelik stratejilerin ekonomik dönüşümde kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

KOBİ’ler İçin Önemli Vurgular

Ardıç, özellikle AB ekonomisinin motoru olan KOBİ'ler üzerindeki baskıların hafifletileceğine dair önemli kararların raporda yer aldığını ifade etti. Sürdürülebilirlik raporlamasının hafifletilmesinin yanı sıra, AB taksonomisinin küçük işletmeler için daha esnek hale getirilmesinin KOBİ'lerin bürokratik ve mali yüklerini önemli ölçüde azaltacağını belirtti.

Bu değişimlerin KOBİ'leri daha esnek ve rekabetçi kılacağına inanan Ardıç, "İhracatımızın yüzde 40'ını gerçekleştirdiğimiz AB'nin ekonomik dönüşümüne hazırlıklı olan KOBİ'lerimiz bu süreci fırsata çevirebilir. Firmalarımızın rekabetçiliğini artırması ve dönüşüme uyum sağlaması artık bir zorunluluktur" dedi.

ASO'nun Destek Çalışmaları

Ardıç, ASO olarak KOBİ'lerin güçlü bir rekabetçi yapıya kavuşması için çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürdüklerini ifade etti. Üye firmalara proje, faaliyet ve iştirakler aracılığıyla destek ve yönlendirmelerin artırılacağını sözlerine ekledi.