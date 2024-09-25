ASO Başkanı Seyit Ardıç'dan Enflasyon ve Sanayi Üzerine Önemli Açıklamalar

ASO Başkanı Seyit Ardıç’dan Önemli Açıklamalar

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Oda’nın eylül ayı meclis toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sanayicilerin Fedakarlıkları

Ardıç, enflasyonla mücadelede sanayicilerin uzun bir süredir yüksek faiz ortamında büyük fedakarlıklar yaptığını belirterek, "Erken bir faiz indirimi, bugüne kadar ödediğimiz bedellerin boşa gitmesi anlamına gelecektir. Merkez Bankası’nın alacağı kararlara güvenimiz tam," şeklinde konuştu.

Küresel Jeopolitik Gelişmeler

ABD’deki seçim süreci, Orta Doğu’daki artan gerilim, Uzak Doğu’daki güç dengesi değişiklikleri ve enerji kaynaklarına erişim konusundaki rekabetin, küresel jeopolitik ortamın kırılganlığını arttırdığına dikkat çeken Ardıç, "Yüksek faiz oranları ve devam eden jeopolitik gerginlikler, büyümeyi tehdit ediyor," dedi.

Yeni Politikalar ve Destek Mekanizmaları

Enflasyonla etkin mücadele için maliye ve gelir politikalarının güçlü desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Ardıç, "KOBİ’ler için özel kredi destek mekanizmalarının devreye alınması elzemdir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Nüfus Dinamikleri

TÜİK verilerine göre, 2023 yılında Türkiye'den yurt dışına giden Türk vatandaşları sayısının %110 artığına dikkat çekerek, "Ekonomik sıkıntılar bu oranının azalmasının en önemli nedenlerinden biridir," dedi.

Ankara’yı Sanayi ve Teknolojinin Başkenti Yapmak

Ardıç, Ankara’nın üretim ve ihracat potansiyelinin artırılması için yürütülen çalışmalar hakkında, "Ankara'nın ihracatında yüksek teknoloji payı ülke ortalamasından kat kat yüksek," diyerek, Ankara’yı sanayi ve teknolojinin başkenti yapma hedeflerinin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Oda binasında gerçekleşen eylül ayı meclis toplantısı ile 2. ve 3. OSB Müteşebbis Heyet Müşterek Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Oda binasında gerçekleşen eylül ayı meclis toplantısı ile 2. ve 3. OSB Müteşebbis Heyet Müşterek Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Oda binasında gerçekleşen eylül ayı meclis toplantısı ile 2. ve 3. OSB Müteşebbis Heyet Müşterek Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Oda binasında gerçekleşen eylül ayı meclis toplantısı ile 2. ve 3. OSB Müteşebbis Heyet Müşterek Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Oda binasında gerçekleşen eylül ayı meclis toplantısı ile 2. ve 3. OSB Müteşebbis Heyet Müşterek Toplantısında açıklamalarda bulundu.