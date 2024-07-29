Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali Biletleri Satışta

Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali Biletleri Artık Satışta

Biletinial, 13-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 31. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nin biletlerini satışa çıkardı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, festivalin açılışı, 13 Eylül'de Ankara-Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen dünyaca ünlü opera eseri AIDA ile gerçekleşecek.

Önemli Performanslar ve Tarihler

Bu yılki etkinlikte, ünlü besteci Tchaikovsky’nin Kuğu Gölü adlı balesi, 20 Eylül'de İzmir Devlet Opera ve Balesi ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sahne alacak.

Festivalin Kapanışı

Etkinlik, 26 Eylül'de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından sahnelenen 3 perdelik Tosca operası ile sona erecek. Bu yapım, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından Aspendos'ta ilk kez seyirciyle buluşturulacak. Eser, kendi çıkarları için güç kullanan polis müdürü Scarpia, gerici bir rejimle mücadele eden ressam Cavaradossi ve opera şarkıcısı Tosca arasındaki çatışmayı konu alıyor.