Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali Biletleri Satışta

Biletinial'da, 31. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nin biletleri satışa sunuldu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:06
Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali Biletleri Satışta

Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali Biletleri Artık Satışta

Biletinial, 13-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 31. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nin biletlerini satışa çıkardı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, festivalin açılışı, 13 Eylül'de Ankara-Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen dünyaca ünlü opera eseri AIDA ile gerçekleşecek.

Önemli Performanslar ve Tarihler

Bu yılki etkinlikte, ünlü besteci Tchaikovsky’nin Kuğu Gölü adlı balesi, 20 Eylül'de İzmir Devlet Opera ve Balesi ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sahne alacak.

Festivalin Kapanışı

Etkinlik, 26 Eylül'de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından sahnelenen 3 perdelik Tosca operası ile sona erecek. Bu yapım, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından Aspendos'ta ilk kez seyirciyle buluşturulacak. Eser, kendi çıkarları için güç kullanan polis müdürü Scarpia, gerici bir rejimle mücadele eden ressam Cavaradossi ve opera şarkıcısı Tosca arasındaki çatışmayı konu alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Fiyatlara okkalı zam geldi! Yüzde 13 zamla 20 TL oldu!

27 ilde evi olmayana TOKİ piyangosu! Düşük taksitle ev aldıracak!

Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

Bu yemekleri sakın buzdolabına koymayın! Anında zehir üretiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı

İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi

Promosyon tutarı revizesi! O banka rakamı arttırdı; 15 Ağustos'ta tam 50.000 TL ödeyecek

Bu yemekleri sakın buzdolabına koymayın! Anında zehir üretiyor!

Fiyatlara okkalı zam geldi! Yüzde 13 zamla 20 TL oldu!

Şemsiyeleri yanınıza alın! O illerde sonbahar başlıyor!

27 ilde evi olmayana TOKİ piyangosu! Düşük taksitle ev aldıracak!

Tüm araç sahiplerine TÜVTÜRK müjdesi! Listede olan yaşadı!

Beklenen karar çıktı! Artık 100 TL oldu: Herkes şaşkın!