Asya Borsa Piyasalarında Dalgalı Seyir

Asya pay piyasaları, küresel borsalardaki karışık seyirle bugün dalgalı bir görünüm sergiliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin verdiği sinyaller, yatırımcılar arasında risk iştahını artırmış durumda.

Fed'in Faiz Sinyali

Fed, dün akşam gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasına rağmen, önümüzdeki eylül toplantısında faiz indirimine başlayabileceğinin sinyallerini verdi. Bu durum, para piyasalarında bankanın bu yıl toplamda üç faiz indirimine gitme olasılığını güçlendirdi.

Japonya'da Satış Baskısı

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın açıklamaları sonrası Japon pay piyasalarında bir satış baskısı yaşandı. BoJ, politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25 seviyesine yükseltti. Ueda, verilerin beklentilerle uyumlu gelmesi halinde daha fazla faiz artışına hazır olduklarını belirtti. Bu durum, Japon borsa endeksi Nikkei 225’in bir ara yüzde 3 düşmesine neden oldu.

Piyasa Durumu

Dolar/yen paritesi, yeni günde 148,51 ile 15 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,1 olarak açıklanırken, Çin'de bu rakam 49,8'e geriledi. Sonuç olarak, Japonya'da Nikkei 225 bu günü 38.126 puandan kapatırken, dolar/yen paritesi 149,9 seviyesinde işlem görüyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,25 yükselerek 2.775 puana ulaşırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 17.340 puanda kalıyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,15 düşüşle 2.935 puana gerilerken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 81.790 puanda bulunuyor.