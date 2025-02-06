Asya Borsaları Amerika ve Çin İlişkileriyle Yükseliyor

Asya borsalarında, ABD ve Çin diyaloğunun açık kalması ile birlikte, Hindistan hariç pozitif bir seyir gözlemleniyor. ABD ile Çin arasındaki ticari restleşmenin beklentiler kadar agresif olmaması ve ek gümrük vergilerinin sınırlı tutulması, küresel piyasalardaki olumlu havayı Asya borsalarına taşıdı.

Dün, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'den ithal edilen bazı ürünlere yönelik açıkladığı misilleme tarifeleriyle ilgili, "Sorun değil" ifadesini kullandı. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile uygun bir zamanda görüşeceğini ancak acele etmediğini de belirtti.

Bu süreçte, Japonya Merkez Bankası (BoJ) ile ilgili gelişmeler de dikkat çekti. BoJ'un 9 üyeli kurulunda en şahin olarak bilinen yönetim kurulu üyesi Naoki Tamura, yaptığı açıklamada BoJ'un nisan ayında başlayacak mali yılın ikinci yarısına kadar faiz oranlarını en az %1'e yükseltmesi gerektiği vurgusunu aktardı. Analistler, Japonya'da artan enflasyon ve ücret artışlarının ana ekonomik gündem maddeleri arasında yer aldığını belirtti ve ekonomi yönetiminin odaklanmasının makroekonomik istikrara kaydığını ifade etti.

Tüm bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,6 yükselişle 39.054 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi %1,1 artışla 2.536 puandan işlem gördü. Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,9 değer kazanarak 20.781 puana, Çin'de ise Şanghay bileşik endeksi %1,2 primle 3.266 puandan işlem görmeye devam ediyor. Ancak Hindistan'da Sensex endeksi %0,4 azalışla 77.977 puanda kaldı.